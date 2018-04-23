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Натан стал папой во второй раз
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Натан стал папой во второй раз 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Пару часов назад Натан выложил в своем фотографию из роддома — рэпер стал папой во второй раз. «Двойной удар! Я дважды Папа! На одного теперь в семье больше! Счастлив!» — радостно подписал селфи музыкант.
Поклонники звезды из «Black» были шокированы: Натан вообще не часто делится своей личной жизнью, предпочитая оставлять семейное вне соцсетей. Видимо, на этот раз рэпер просто не мог сдержать эмоций и не поделиться своим счастьем с подписчиками.
А вот пол и имя ребенка Натан и его жена Анастасия Швецова пока держат в секрете. Напомним, что у пары уже есть сын: Натан-младший родился в году, сразу после их свадьбы. И если учесть тот факт, что впервые Натан согласился показать своего первенца журналистам только в-ом году, ждать новостей о втором ребенке мы можем еще очень долго…
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