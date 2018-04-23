Натан стал папой во второй раз

Пару часов назад Натан выложил в своем фотографию из роддома — рэпер стал папой во второй раз. «Двойной удар! Я дважды Папа! На одного теперь в семье больше! Счастлив!» — радостно подписал селфи музыкант.

Поклонники звезды из «Black» были шокированы: Натан вообще не часто делится своей личной жизнью, предпочитая оставлять семейное вне соцсетей. Видимо, на этот раз рэпер просто не мог сдержать эмоций и не поделиться своим счастьем с подписчиками.