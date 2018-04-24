Мать трехлетнего мальчика, которого нашли на Ленина, забыла его на улице по пути в гости

Полицейские разыскали мать трехлетнего мальчика, которого позавчера на проспекте Ленина обнаружили прохожие. После того, как информация о потерянном ребенке появилась в СМИ, в дежурную часть с документами на сына пришел его отец. Он рассказал, что мать ребенка, его сожительница, выпивает и иногда уходит из дома. Многие в эту версию не поверили.

Но в полиции подтвердили, что мама мальчика действительно выпивала.

— 24-летняя женщина распивала спиртные напитки у знакомых и даже не осознала, что оставила сына одного на улице. Вчера гражданку доставили в дежурную часть территориального отдела полиции. В отношении нее составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. На время разбирательств ребенок будет находиться в медучреждении, а мать — в отделе полиции. Проверка продолжается, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Теперь женщину накажут за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.