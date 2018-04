Нашелся отец мальчика, которого нашли на Ленина: он не видел мать и сына с пятницы

Нашелся отец трехлетнего мальчика, которого вчера на Ленина обнаружили прохожие. Он увидел на Е1.RU информацию о потерянном ребенок и пришел в дежурную часть пятого отдела полиции с документами на сына.

Отец при этом сообщил, что для него не новость, что мать ребенка, его сожительница, употребляет спиртные напитки и иногда уходит из дома. Он не видел ее с пятницы, но не уделил этому должного внимания.

Сейчас отца опрашивают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства. И он, и мать мальчика — 1994 года рождения.

Также в полиции Екатеринбурга сообщили, что опрошен брат мамы мальчика. По его словам, женщина пришла к нему в субботу в состоянии алкогольного опьянения, ребенок был с ней. Переночевав, в воскресенье они ушли.

Сейчас полиция пытается установить местонахождение мамы мальчика. Телефон у нее отключен. Аккаунт женщины вконтакте, на который указали знакомые, она в последний раз посещала в субботу. В качестве статуса там значится надпись my son is my sun (мой сын — мое солнце).