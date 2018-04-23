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Полицейские ищут родителей трёхлетнего мальчика, который гулял один на проспекте Ленина
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Полицейские ищут родителей трёхлетнего мальчика, который гулял один на проспекте Ленина 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера около 15:00 екатеринбурженка сообщила в полицию, что у дома на Ленина 24/8 ходит маленький мальчик, взрослых рядом с ним нет. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ребенка отвезли в одну из больниц города.
— Инспекторам по делам несовершеннолетних в ходе разговора с мальчиком удалось выяснить, что его зовут Сергей, а его маму — Алёна. Больше малыш рассказать ничего не смог из-за того, что разговаривает еще совсем плохо, — отметили в полиции.
На вид малышу три года, рост 90–100 см, волосы темно-русые. На нем была куртка сиреневого цвета с белым орнаментом в виде цветов, штаны черные болоньевые, кеды розовые с зелеными шнурками.
Полицейские ищут родственников мальчика. Всех, кто располагает информацией о них или месте проживания ребенка, просят связаться с подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 по телефонам: (343) 356-42-05, 8 922 141 41 57 либо 02.
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Женский форум
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