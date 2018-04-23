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В Екатеринбурге нашли отца брошенного мальчика
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В Екатеринбурге нашли отца брошенного мальчика 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге отыскали папу 3-летнего Сережи, который накануне был найден на улице. По словам отца, ребенка потеряла пьяная мать, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Установить отца малыша удалось после многочисленных публикаций в СМИ. 24-летний мужчина узнал своего ребенка по фтографиям. По его словам, мама Сережи, Алена, злоупотребляет алкоголем. Вместе с 3-летним сыном она ушла из дома еще 20 апреля. Однако у мужчины это почему-то беспокойства не вызвало.
Правоохранителям предстоит провести проверку, опросить отца Сережи, найти его мать. После этого в отношении родителей мальчика будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, 3-летнего Сережу накануне нашла 57-летняя Екатеринбурженка. Мальчик шел один, без родителей, в районе улицы Ленина, 24/8. Обеспокоенная свердловчанка отвела ребенка к полицейским, после чего его отвезли в больницу.
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