В Екатеринбурге нашли отца брошенного мальчика

В Екатеринбурге отыскали папу 3-летнего Сережи, который накануне был найден на улице. По словам отца, ребенка потеряла пьяная мать, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Установить отца малыша удалось после многочисленных публикаций в СМИ. 24-летний мужчина узнал своего ребенка по фтографиям. По его словам, мама Сережи, Алена, злоупотребляет алкоголем. Вместе с 3-летним сыном она ушла из дома еще 20 апреля. Однако у мужчины это почему-то беспокойства не вызвало.

Правоохранителям предстоит провести проверку, опросить отца Сережи, найти его мать. После этого в отношении родителей мальчика будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, 3-летнего Сережу накануне нашла 57-летняя Екатеринбурженка. Мальчик шел один, без родителей, в районе улицы Ленина, 24/8. Обеспокоенная свердловчанка отвела ребенка к полицейским, после чего его отвезли в больницу.