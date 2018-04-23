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В Екатеринбурге разыскивают родителей брошенного малыша
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В Екатеринбурге разыскивают родителей брошенного малыша 

АиФ Урал 37 минут назад
Фото: АиФ Урал
Мальчик гулял один по центру города, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Накануне 3-летний Сережа разгуливал один по улице Ленина. Около 15 часов, в районе Ленина 24/8, мальчика заметила 57-летняя екатеринбурженка. Она отвела ребенка в отдел полиции, после чего его отвезли в одну из городских больниц, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних мальчик рассказал, что его зовут Сережа, а его маму — Алена. Из-за того, что малыш плохо разговаривает, больше он ничего пояснить не смог.
Сейчас правоохранители разыскивают родителей ребенка или место его проживания. Все, кто располагает информацией об этом, могут позвонить в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 по телефонам: (343) 356-42— 05, 8-922— 141-41— 57 или 02.
На вид мальчику три года. Его рост около 100 см, волосы темно-русые. Малыш был одет в сиреневую куртку с белым орнаментом в виде цветов, черные болоньевые штаны и розовые кеды с зелеными шнурками.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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