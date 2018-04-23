20 ситуаций, в которых вам не нужно идти к детскому психологу

Продвинутые родители уже знают: детский психолог — это совсем не страшно, а иногда даже полезно! Но, оказывается, психолог нужен не всем и не всегда. Может, именно ваш ребенок ведет себя абсолютно нормально, проверьте?

1. Он капризничает

Или ноет. Или отказывается от ваших предложений. Вообще-то, умение сообщить о своих желаниях или нежеланиях, а также говорить «Нет» (и чтобы на это «Нет» все-таки реагировали) — это важное умение.

2. Он застенчивый

Ребенок не готов сразу же остаться с новой няней наедине, ему нужно время, чтобы освоиться в новой компании детей, он выглядит стеснительным? Вообще-то осторожное отношение к незнакомым людям и обстоятельствам — вполне здоровая реакция.

3. Он чего-то боится

Ребенок не любит темноты, клоунов и страшных историй? Наверняка у вас тоже есть то, что вас пугает — пауки там, или привидения. Если страхи не осложняют ежедневную жизнь, достаточно признать их существование.

4. Он плохо ест В детстве он не ел овощи и плевался кашами, подрос — и не терпит супов и подливок, и вообще, кажется, готов питаться бутербродами с сыром. Избирательность в еде — это вполне в рамках нормы: люди разные, вкусы у них тоже разные. Нет признаков истощения, есть еда, которую он готов есть всегда, соглашается хоть изредка пробовать новое — ну и отлично.

5. Он медлительный

Для того, чтобы утром собраться, вам нужно 15 минут, а ребенку — полтора часа (сорок минут из которых он надевает штаны). Он медленно ест, медленно соображает и медленно принимает решения — потому что все люди разные и темп у них тоже разный.

6. Он врет

Если в вашей семье культивируется абсолютная честность — да, ложь может стать серьезной проблемой. Чем бурнее родители реагируют на ложь, чем активнее задают припирающие к стенке вопросы, чем чаще уличают в промахах и ошибках — тем больше будет и поводов соврать. Чувствуете взаимосвязь?

7. Он подрался

Синяк под глазом и разорванная куртка — это не всегда признаки болезненной агрессии. Умение защитить себя или вступиться за другого, проверка собственных возможностей, борьба за лидерство и еще разные причины. Если, конечно, он дерется не три раза в день и не всегда начинает первым.

8. Он плохо учится

Тройки и двойки? Привычная фраза учителя «не старается, хотя мог бы лучше»? Для отсутствия успехов в учебе есть сотня причин: и отсутствие интереса и мотивации, и неорганизованность, и пробелы в знаниях.

9. Он не любит животных

Если вы считаете, что дернуть кота за хвост или проехаться на собаке верхом — это проявления нелюбви — вы неправы, это изучение мира. Если подросший ребенок к животным равнодушен — ну, это его право!

10. Он слишком активный

От вашего ребенка стонут воспитатели и учителя, да и у вас самих иногда кружится голова от скорости его перемещений в пространстве, но при этом он успевает услышать и понять, что от него хотят? Неусидчивость и гиперактивность могут быть как вариантами нормы, так и явлениями, подающимися корректировке — если они мешают ребенку усваивать информацию и общаться с людьми.

11. У него есть воображаемый друг

Честно говоря, у многих взрослых до сих пор есть воображаемый друг — тот, с кем можно мысленно обсудить прошедший день, пожаловаться на что-то или поделиться радостью. Если ребенок уже подрос, но все равно иногда вспоминает про несуществующего друга — это вполне может быть проявлениями теплой ностальгии. Главное, чтобы реальные приятели все-таки были, а ребенок не требовал во время семейного ужина ставить дополнительную тарелку и приборы.

12. Он не любит школу

А вы что, правда знаете детей, которые любят школу? Нет, конечно, многим детям повезло и со школой, и с классом, и с учителем, и тогда школьная жизнь не вызывает у них особенного протеста. Но все же для большинства детей учеба — это рамки и ограничения (начиная с утреннего подъема), необходимость следовать не очень логичным правилам, находиться там, где находиться не хочется и заниматься тем, чем заниматься не хочется. Какая уж тут любовь.

13. Он не похож на родителей

Вы с мужем собранные и ответственные, а ваш ребенок — мечтательный ленивец. Вы разгильдяи — а он аккуратист. Вы любите путешествовать, а он предпочитает книги и домашние пирожки. Ваш ребенок вообще-то не обязан быть похожим на вас — несмотря на то, что от папы и мамы в нем по 50 процентов генов. Он может быть совершенно иным по характеру и темпераменту — и это прекрасно!

14. Он не убирает в комнате

В детскую зайти страшновато — там причудливые завалы из вещей, игрушек, книг и еды. Пока ребенок был маленький, убирать игрушки еще худо-бедно можно было вместе — «машинкам пора спать», а теперь непонятно, что делать — это же его территория. Это и правда его территория, но она находится на вашей территории, так что вводите пару правил общежития и не расстраивайтесь, это все пройдет.

15. Он любит ритуалы

Он предпочитает пить чай из красной кружки в горох, по утрам просыпаться под любимую песню, а в автобусе садится на первый ряд у окна. Нет, это не должно навевать мысли об аутичном спектре (если только весь день не подчинен строгим ритуалам) — просто подобные действия добавляют жизни стабильности, а нам — уверенности.

16. Он много фантазирует

Он рассказывает вам цветистые истории о том, как прошел его день, его сны всегда остросюжетные, и даже самый обычный поход в магазин в его интерпретации будет полон опасностей или мистики. Это не патологическая ложь, это круто развитая фантазия.

17. Он увлечен гаджетами

Смартфон, компьютерные игры, наушники в ушах — бесит ужасно, а вдруг он всю жизнь так и проведет? Но если ребенок все-таки общается с живыми людьми, в отпуске с радостью плещется в море, хоть изредка занимается спортом, музыкой или рисованием и в целом не сросся с компьютером и не впадает в истерику при разъединении — это хорошо.

18. Он скрытный

Ваш ребенок не любит рассказывать вам о себе и о том, что с ним происходит — и далеко не всегда потому, что происходит что-то опасное или страшное. Может, он интроверт, может, считает, что вам это не очень-то интересно, может, не любит, когда вы задаете слишком много вопросов. А может вы его не научили определять свои чувства и говорить о них — тогда самое время этим заняться!

19. У него мало друзей

Вы привыкли тусоваться в больших компаниях, а ребенка вполне устраивает общение с друзьями онлайн в соцсети? На день рождения он приглашает одного друга и выглядит довольным? Сам факт наличия друзей в жизни ребенка — отличный признак!

20. Он делает все наоборот

Негативизм и в три года, и в 13 лет — нормальное явление: это и проверка границ, и испытывание родительского терпения — насколько мы прочны и устойчивы, можно ли нам довериться. Не пугайтесь и сохраняйте спокойствие!

Когда надо все-таки отвести к психологу — и родителей, и ребенка? А вот когда: если поведение ребенка изменилось внезапно и резко (вчера не боялся темноты, сегодня боится), если нарушение поведения явно мешает нормальной жизни и общению c с людьми, и когда вы и правда ничего не можете сделать для того, чтобы повлиять на это поведение, и вас это пугает.