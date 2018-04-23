Младшие младшим. Как школьники сами становятся преподавателями

Сегодняшнее молодое поколение рано приобщается к взрослой жизни. Они уже в 15-20 лет знают, что такое квитанции ЖКХ, работа по сменам, организация массовых мероприятий, социальная ответственность, и даже начинают учить других. «АиФ-Черноземье» узнал у молодых преподавателей, воспринимают ли их серьезно ученики и, главное, их родители.

«Меня воспринимают как преподавателя и ученики, и родители»

Елена Еремеева в 16 лет стала ассистентом преподавателя. Сегодня ей 19, и она уже полноправный учитель.

«Несмотря на то, что я очень молодо выгляжу, меня воспринимают как преподавателя и ученики, чей возраст от пяти до 15 лет, и их родители, и коллектив», — говорит Лена.

Получить работу ей помогли глубокие знания английского языка и годовая практика в Великобритании. Самым сложным оказалось понять психологию ребенка. У Лены есть маленькие ученики, которых из состояния эмоционального спокойствия может вывести любая мелочь, даже случайно сломавшийся карандаш.

«И все равно работа с маленькими детьми доставляет наибольшее удовольствие. От них сразу чувствуешь эмоциональную отдачу, видишь, нравишься ты им или нет, — рассказывает молодой педагог. — Подростки более закрыты, чаще судят тебя за то, что ты можешь чего-то не знать, они предпочитают скрывать свои эмоции и отношение, но в языковой школе все настроены на получение знаний».

На вопрос, как родители относятся к молодым преподавателям, по словам Лены, однозначного ответа нет. Одни ее поддерживают и относятся с пониманием. Другие утверждают, что у таких учителей мало опыта, как профессионального, так и жизненного, поэтому они некомпетентны.

«Ученики воспринимают меня как друга»

Марина Коробова передает английский с десятого класса. В 19 лет она уже, можно сказать, опытный репетитор по английскому языку. Углубленно заниматься языком она начала в шестом классе, а первым учеником стал сын маминой коллеги.

«С каждым ребенком я стараюсь наладить контакт, они воспринимают меня как друга, поэтому процесс обучения идет лучше. Но все-таки нужно сохранять субординацию, хотя оставаться и другом, и учителем иногда бывает сложно», — говорит Марина.

Она переживает за каждого своего ученика: если он не хочет что-то делать, значит, необходимо его мотивировать. Говорит, что на ее юный возраст родители учеников реагируют спокойно. А многие даже специально ищут молодых репетиторов для своих детей, понимая, что за новым поколением и новые методики и подходы. Возрастной преподаватель не всегда может за изменениями успеть. Родители это понимают, да и молодому преподавателю легче находить общий язык с детьми, замечает Марина. Но был у нее и негативный опыт.

«Ко мне на занятия ходил восьмиклассник, которого учить английский дополнительно заставляли мама и папа. С ним было тяжело, он в глаза говорил, что ничего не делал, ему было важно только отсидеть этот час и скорее пойти туда, куда больше хотелось. Его родители относились ко мне хорошо, обращались по имени-отчеству, хотя я ни от кого этого не прошу. А вот бабушка мальчика, узнав мой возраст (на тот момент мне было 17 лет), отреагировала негативно. Занятия скоро прекратились из-за нежелания мальчика учиться, но мнение бабушки, возможно, тоже повлияло на решение».

«К людям старшего возраста найти подход легче»

Маше Климовой 15 лет, и меньше года назад она начала преподавать dancehall (уличный ямайский танец — прим. автора) в танцевальной студии. Девушка участвовала в крупнейших фестивалях Москвы, Рязани и Краснодара, но с детства мечтала преподавать. Поэтому, когда появилась такая возможность, она сразу же согласилась.

«Ученики в моей группе разные: есть те, кто в разы старше, а есть и мои ровесники. К людям старшего возраста найти подход легче, так как они уже сформировали собственную позицию и могут сами что-то решить, предпринять, попросить помощи или совета. Дети еще несамостоятельные, поэтому с ними сложнее», — говорит Мария.

Самое непростое для нее — справиться с ленивыми учениками, которые не хотят заниматься. К счастью, такие быстро меняют танцевальное направление на более легкое, где от них не требуют много.

«Сейчас в моей группе остались только готовые работать и по полной вкладываться в тренировки ребята. В целом я довольна достигнутыми результатами, но всегда есть, к чему стремиться и над чем работать. Преподавать я только начинаю, сама учусь этому и вкладываюсь в это дело целиком. Мне действительно нравится то, чем я занимаюсь, я нашла себя и место по душе».