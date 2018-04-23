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Татьяна Навка рассказала пополнении в своей семье
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Татьяна Навка рассказала пополнении в своей семье 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала тетей. Фотографию, на которой спортсменка вместе с младшей дочерью Надеждой любуются ребенком, знаменитость разместила на своей странице в Instagram. К сожалению, никаких подробностей о новорожденном малыше звезда не сообщила, а потому не известно, что в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова стал мамой.
А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей🙏🏻🙏🏻🙏🏻🐣🐣🐣,
вот и все, что рассказала поклонникам Татьяна Навка.
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Апр 2018 в 12:47 PDT  В комментариях поклонники интересуется, является ли малыш ребенком ее младшей сестры Натальи. Дело в том, что ранее у Натальи не было своих детей. В 2012 году СМИ сообщали, что она вышла замуж. Однако, про ее личную жизнь ничего подробно не известно. Не удивительно, что поклонники Татьяны тут же решили, что мамой малыша могла стать Наталья. Тем временем, спортсменка пока не удовлетворила любопытство подписчиков. Публикация от Наталья (@navkanatalia) 19 Янв 2018 в 5:55 PST  Напомним, Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в городе Днепропетровске. В 2000 году она вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, 2 мая 2000 года в Нью-Йорке у них родилась дочь Александра. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу. В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь — Надежду. Влюбленные поженились, уже будучи родителями, 1 августа 2015 года в Сочи.
Фото: instagram/@tatiana_navka Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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