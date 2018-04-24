Британцы продолжают гадать, как назовут новорожденного принца

Вчера принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в третий раз стали родителями. Герцогиня Кембриджская подарила супругу сына — и впервые показала малыша публике. Однако имя ребенка до сих пор не обнародовали — и взволнованные британцы продолжают гадать, как назовут новорожденного принца.

По словам букмекеров, больше всего ставок — на имя Артур. Далее следуют Джеймс, Альберт, Филипп, Томас и Александр. Как уточняют западные СМИ, самым непопулярным стало имя Уильям.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2018 в 10:22 PDT Напомним, о том, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка стало известно в начале сентября прошлого года. Первые месяцы беременности герцогиня Кембриджская страдала от сильнейшего токсикоза, и врачи серьезно переживали за ее здоровье.

Помимо новорожденного сына, принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары — сын Джордж Александр Луи — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2018 в 8:56 PDT Фото: Instagram / @kensingtonroyal

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