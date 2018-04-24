Вчера принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в третий раз стали родителями. Герцогиня Кембриджская подарила супругу сына — и впервые показала малыша публике. Однако имя ребенка до сих пор не обнародовали — и взволнованные британцы продолжают гадать, как назовут новорожденного принца.
По словам букмекеров, больше всего ставок — на имя Артур. Далее следуют Джеймс, Альберт, Филипп, Томас и Александр. Как уточняют западные СМИ, самым непопулярным стало имя Уильям.
Также публика гадает, кого же выберут на роль крестного для малыша. Среди предполагаемых кандидатур — Тигги Петтифер (няня принцев Уильяма и Гарри), а также сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, невеста принца Гарри Меган Маркл, известный исполнитель Элтон Джон, футболист Дэвид Бекхэм и другие.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2018 в 10:22 PDT Напомним, о том, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка стало известно в начале сентября прошлого года. Первые месяцы беременности герцогиня Кембриджская страдала от сильнейшего токсикоза, и врачи серьезно переживали за ее здоровье.
Помимо новорожденного сына, принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары — сын Джордж Александр Луи — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Апр 2018 в 8:56 PDT Фото: Instagram / @kensingtonroyal
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