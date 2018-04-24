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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Суть Событий
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон показали всем своего третьего ребенка, родившегося в понедельник, 23 апреля, утром, сообщает телеканал «360».
Супруги с младенцем на руках попозировали журналистам и общественности на пороге больницы святой Марии в Паддингтоне, где мальчик появился на свет. В королевской семье уже растут четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта, которые вместе с отцом также пришли поздороваться с братом.
Вес ребенка составляет 8 фунтов 7 унций, или 3,5 килограмма. Сообщалось, что и новорожденный, и мать чувствуют себя хорошо.
Ребенка, скорее всего, назовут Джек. Во всяком случае на таком имени намерен настаивать его отец Уильям. Третий ребенок принца Уильяма станет пятым в очереди на британский престол.
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