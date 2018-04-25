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От маленькой Елизаветы II до пока безымянного сына Уильяма: самые милые снимки наследников британского престола
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От маленькой Елизаветы II до пока безымянного сына Уильяма: самые милые снимки наследников британского престола 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Невозможно узнать седого ныне принца Чарльза в этом пухлощеком мальчике, но это он:
А вот Чарльз многими годами позже, со своим первенцем принцем Уильямом от брака с Дианой Спенсер.
Диана души не чаяла в своих сыновьях Уильяме и Чарльзе. Она погибла уже более 20 лет назад, но братья до сих пор любят маму и сравнивают с ней своих избранниц.
Диана обожала своих детей.
Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, родился в 2013 году. Только вглядись в счастливые лица родителей и безмятежное лицо малыша!
Двумя годами позже Уильям и Кейт станут родителями принцессы Шарлотты — абсолютной копии правящей королевы Елизаветы II.
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз 23 апреля — и в этот же день ее с новорожденным трогательным принцем запечатлели официальные фотографы Кенсингтонского дворца.
Пока имя нового наследника престола, пятого в очереди на британский трон, не разглашается, и весь мир ждет оглашения имени принца и первого официального фото семьи Уильяма в полном составе.
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Фото:Instagram, Global Look Press, East News
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