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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали публике новорожденного сына
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали публике новорожденного сына 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британский принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин, показали публике новорожденного сына. Об этом сообщает Daily Mirror.
Чета ненадолго показалась на крыльце больницы, где родился ребенок. Принц и герцогиня с младенцем на руках поприветствовали собравшихся людей и около минуты позировали перед камерами журналистов. После этого они вернулись в больницу.
Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал при родах, а затем вернулся в резиденцию за старшими детьми, пятилетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой, и отвез их в больницу к матери и младшему брату.
Второй сын принца Уильяма будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Британские букмекеры ожидают, что его назовут Альберт, Артур или Фред.
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