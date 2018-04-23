Детская жестокость: почему эмоциональный интеллект нужно развивать с детства

Слово «насилие» принято употреблять в отношении к неблагополучным семьям и взрослым людям. Однако статистика говорит об обратном: все чаще всплывают сообщения о расстрелах в школах, чаще это касается зарубежной повестки дня, но российская действительность уже пытается ее «догнать». Например, в марте 2018 года 13-летняя школьница из города Шадринска Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по своим одноклассникам, в результате чего пострадали семь детей. А в сентябре 2017 года девятиклассник из подмосковной Ивантеевки выстрелил в учителя. При этом виновные освобождаются от ответственности, поскольку они несовершеннолетние.

Причины того, что подростки приходят в школу с оружием, скрыты, разумеется, в раннем возрасте, когда маленькая девочка и мальчик были оставлены наедине со своими проблемами. Наши дети живут в довольно агрессивной среде. Мы не можем полностью ее изменить, но можем привить им особые умения противостоять негативному окружению, не стать агрессивными, а принимать только те способы взаимодействия, которые позволят им успешно развиваться и стать взрослыми с развитым чувством осознанности.

Чаще всего подростки совершают незаконные действия, пытаясь что-то демонстративно доказать миру, или под влиянием плохих компаний. И причин для этого множество — начиная от гормональных всплесков до семейного устройства и методов общения с детьми дома и в школе. Один из факторов принятия ребенком себя — это развитие его эмоционального интеллекта (EQ). Когда мы говорим об эмоциональный интеллект, речь идет об осознанности, умении противостоять навязанному (в данном случае негативному) мнению, искренности с самим собой. И еще про умение налаживать контакты, понимать, чего хочешь, ставить цели и достигать их.

Недостаточное развитие EQ в раннем возрасте, согласно мировым исследованиям, приводит к росту уровня насилия и трагическим последствиям. Именно поэтому я сейчас хотела бы подробно остановиться на необходимости правильного развития EQ. Необходимо научить ребенка принимать себя, развивать и поддерживать его таланты, чтобы путь его становления проходил осознанно и спокойно.

Ниже я приведу несколько примеров правильного взаимодействия родителей со своими детьми. Они взяты из книги, выпущенной в серии по развитию EQ в раннем возрасте «Академия Монсиков», написанной Викторией и Глебом Шиманскими.

Насколько часто вы сами объясняете своему ребенку собственные эмоции и настроение? Очень важно не скрывать свои переживания — все равно сделать этого не получится, дети все чувствуют. Поэтому лучше сказать малышу: «Мне сейчас грустно от того, что у меня много дел и я не могу с тобой поиграть. А папа с работы еще не пришел». Таким образом, мы с раннего возраста учим переживать грусть, показываем, что это нормальная реакция на какие-то события. Когда родители открыто и честно говорят о своих чувствах, то их сын или дочь, во-первых, начинают осознавать свои эмоции. И, во-вторых, с ним устанавливаются доверительные отношения.

Также важно не ограничивать проявления положительных эмоций. Что делают родители, когда маленький мчится к ним со своей радостью? Часто одергивают его: «Не кривляйся!» И он понимает, что быть смешным и забавным — плохо. Так мы блокируем развитие чувства юмора. А человек, у которого проблемы с юмором, испытывает сложности в общении. Поэтому, если ребенок делится с вами радостью, поддержите его, поиграйте в веселую игру (например, в «Царевну Несмеяну»: один сдерживает эмоции, другой старается рассмешить), покривляйтесь вместе с ним.

И конечно, крайне важно научить малыша управлять своими чувствами в стрессовой, конфликтной ситуации. В первую очередь стоит объяснить на конкретном примере, что конфликт время от времени будет присутствовать в его жизни. Поэтому лучше, если мы объясним ему следующий порядок действий: надо понять и осознать причину спора. Затем показать, что в этот момент нормально испытывать злость, ярость, обиду, горечь. Ребенок должен понимать эти эмоции и принимать их. Только тогда мы сможем продемонстрировать, что из конфликта можно выйти через общение. Для этого надо описать свои чувства, рассказать, почему он их испытывает, и обозначить свою позицию. Так маленький человек постепенно будет осваивать ключевой элемент управления эмоциями — коммуникацию. Если он начнет делать это в три года, то можно с большой уверенность утверждать, что к 12–15 годам станет уравновешенным и терпеливым подростком, который умеет управлять собой в различных стрессовых ситуациях.

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