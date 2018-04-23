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Дмитрий Нагиев намекнул, что стал дедом
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Дмитрий Нагиев намекнул, что стал дедом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Дмитрий Нагиев тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности — артист не любит говорить о семье и личных отношениях с противоположным полом.
О личной жизни Нагиева действительно мало что известно — он был официально женат лишь один раз на Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Также в СМИ некоторое время назад ходили слухи о том, что Дмитрий живет чуть ли не на две семьи и обзавелся еще одним наследником, который проживает вместе со своей мамой в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Сам Нагиев подобные слухи не комментирует, но признался, что его сердце занято.
Сын Дмитрия Кирилл, как и его знаменитый отец, также предпочитает скрывать личную жизнь. В недавнем интервью для программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Дмитрий обмолвился, что его сын уже успел стать отцом.
«У вас сын уже взрослый мужчина. Вы внуков, наверное, хотите. Он собирается заводить детей?» — поинтересовался журналист у актера. «А кто вам сказал, что их нет?» — ответил Нагиев, однако не стал распространяться о личной жизни своего взрослого сына. По некоторой информации, Кирилл Нагиев живет со своей возлюбленной Юлией Мельниковой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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