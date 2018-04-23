В одной из школ Алтайского края девочек и мальчиков начали обучать раздельно

В школе № 20 города Бийска девочки и мальчики теперь учатся в разных классах. Более того, оказалось, что подобное разделение положительно сказалось на успехах детей.

Сейчас у нас почти 100-процентное участие детей в уроке. Всего один-два человека не поднимают рук. Для сравнения, в смешанных классах у нас обычно порядка 40% активных детей. Иными словами, раньше в классе было шесть мальчиков-хорошистов, а сейчас 17,

рассказала «КП Барнаул» директор школы №20 Елена Вербицкас.

Есть данные и по количеству отличников. В смешанном классе таких ребят 58%, а в раздельных хорошо учатся 89% девочек и 65% мальчиков. Оказалось, дело еще и в методике преподавания. Для мальчиков уроки учителя строят иначе, чем для девочек. Например, школьницы любят узнавать про детали. Поэтому урок может строиться, например, на обсуждении одежды мамы, которая идет в театр. При иллюстрации задач для девочек используются цветы, украшения. Для мальчишек, наоборот, — мячи, роботы, машинки.

Мальчики более сдержанные, не любят работать в парах, они лидеры, любят сами продумывать решения и самостоятельно их принимать. Парням в начале урока нужно включаться быстро, но и утомляются они быстрее. Девочки медленнее раскачиваются, входят в работу, зато потом их не уймешь,

рассказали педагоги.

По словам директора, в раздельном классе мальчики ведут себя менее агрессивно — исчезает дух соперничества. А у девочек появляется чувство сопереживания. Они теперь вместе утешают друг друга во время неудач. В мальчиках педагоги стараются воспитывать силу и ответственность, а в девочках — женственность. Кстати, несмотря на то, что учатся мальчики и девочки раздельно, их классы находятся рядом. Поэтому дети могут общаться на переменах, играть друг с другом на улице, вместе занимаются на внеурочных мероприятиях. В результате, скептически настроенные родители теперь с удовольствием отдают детей в гендерные классы. Кстати, узнать экспертное мнение педагога о раздельном обучении можно в специальном материале «Летидора»: «Раздельное обучение мальчиков и девочек: за и против». Фото: shutterstock.com