Накормить детей завтраками, супами или сладостями теперь можно со скидкой 10%

В кафе-кондитерской «Сладкое Несладкое» есть завтраки, супы, салаты, киши, выпечка, молочные коктейли, горячие напитки и даже глинтвейн. Сюда можно прийти с детьми на обед или просто попить чаю, а можно позавтракать субботним утром всей семьей. И большинство гостей кофейни, приходя, заплатят полную стоимость. Но держателям карты Family повезло значительно больше: для них предусмотрены скидки 10%.

О том, как получить эту скидку, рассказываем подробно:

Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.

Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке кафе «Сладкое — несладкое».

Нажмите на кнопку «Получить скидку» и получите скидочный купон на 10%.

Покажите открытую страницу официанту или предъявите на кассе.

Порадуйтесь тому, что дети едят вкусную и полезную еду, а вы за это платите на 10% меньше.

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