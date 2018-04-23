Накормить детей завтраками, супами или сладостями теперь можно со скидкой 10% 

В кафе-кондитерской «Сладкое Несладкое» есть завтраки, супы, салаты, киши, выпечка, молочные коктейли, горячие напитки и даже глинтвейн. Сюда можно прийти с детьми на обед или просто попить чаю, а можно позавтракать субботним утром всей семьей. И большинство гостей кофейни, приходя, заплатят полную стоимость. Но держателям карты Family повезло значительно больше: для них предусмотрены скидки 10%.
О том, как получить эту скидку, рассказываем подробно:
Скачайте приложение Family для Apple или Android, установите его на свое мобильное устройство.
Зарегистрируйтесь в программе и найдите в списке кафе «Сладкое — несладкое».
Нажмите на кнопку «Получить скидку» и получите скидочный купон на 10%.
Покажите открытую страницу официанту или предъявите на кассе.
Порадуйтесь тому, что дети едят вкусную и полезную еду, а вы за это платите на 10% меньше.
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