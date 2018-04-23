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Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
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Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз 

WDay.ru 10 часов назад
Фото: WDay.ru
Роды прошли в госпитале Святой Марии в Лондоне, и на них вновь присутствовал принц Уильям.
23 апреля 2018 года войдет в историю Англии как День рождения еще одного наследника Британского престола — третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сегодня герцогиня стала матерью в очередной раз, и, как сообщают западные СМИ, у нее родился сын.
Ранним утром на официальной странице Твиттера Букингемского дворца появилось сообщение о том, что Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу Святой Марии в Лондон с первыми схватками. Именно в этом месте на свет появились оба ее ребенка — 22 июля 2013 года родился сын Джордж, а 8 сентября 2014 года — дочка Шарлотта.
Новость тут же разлетелась по всему Лондону, и возле дверей госпиталя, куда привезли рожать Кейт, образовалась длинная толпа журналистов. Представители СМИ замерли в ожидании очередного наследника, в общем, так же как и члены королевской семьи. Вскоре в соцсетях появилась информация, что Королева, Герцог Эдинбургский, Принц Гарри и остальные родственники Уильяма и Кейт уже проинформированы и с восторгом приняли новость о рождении наследника.
Малыш — а это мальчик — появился на свет в 11.01 часов по лондонскому времени. Вес новорожденного — 8 футов и 7 унций, что соответствует примерно 3800 килограммам. Как и предыдущие оба раза на родах присутствовал отец ребенка принц Уильям. Букингемский дворец сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. По всей видимости, третьи роды Кейт прошли весьма благополучно и достаточно быстро.
Какое имя дадут маленькому принцу, пока не сообщается. Напоминаем, что этот ребенок займет пятое место в «очереди» на королевский трон после принца Чарльза, своего отца Уильяма, а также старшего брата и сестры.
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