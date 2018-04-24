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Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
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Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Передовицы газет пестрят заголовками о рождении еще одного наследника британского престола. Какая судьба уготована малышу, и что происходит в семье Уильяма и Кейт, Dni.Ru рассказала таролог.
"В отличие от двух первых детей монаршей четы, которые абсолютно творческие личности и политиками им никогда не стать, новорожденный сын будет обладать дипломатическими способностями. Третий ребенок Уильяма и Кейт впитал в себя генетические задатки всех поколений. Он наделен гибким умом и однозначно проявит себя на политической арене. Главой государства и дома Виндзоров никогда не станет, но будет играть весомую роль в жизни страны. Я бы назвала его будущим серым кардиналом", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Что касается отношений в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то там все выглядит неплохо. Карты показывают, что на данный момент все сконцентрировано на детях, и подчиненно именно им. «Отношения мужчина-женщина немного размыты, ушли на второй план. Дети стали для пары объединяющей идеей фикс. Чуть позже семья приумножится еще на одного ребенка, а позже еще на одного. Кейт взяла на себя роль многодетной матери, и очень этому рада. Дети королевской крови будут рождаться, я вижу, что в семье Кейт и Уильяма их пять, так что наследниками они королевскую фамилию обеспечат», — сказала медиум.
Многие обращают внимание, что Кейт Миддлтон выглядит не очень хорошо, герцогиня заметно осунулась, но это неудивительно. Она просто не успевает восстановится. «Кроме того, в Семье ей живется не так-то просто. Сложно было балансировать между мужем и семьей мужа. И сказать, что она счастлива, нельзя. Кейт будто бы выполняет свою миссию, но она ее видит не четко, и даже сама ее мистифицирует, ощущая себя неким посланником, который дарит Великобритании детей королевской крови», — добавила Абравитова.
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