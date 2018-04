Ургант, Роналду, Водянова, Седокова и ещё 13 звезд, у которых много детей

Все знают, что у Анджелины Джоли Брэда Питта шестеро детей. Многие знают, как их зовут и даже как они выглядят. А вот о детях Сары Джессики Паркер и, например, Чулпан Хаматовой мало кто так осведомлён. Исправляем ситуацию в нашей подборке 17-ти многодетных родителей.

В конце 2017 года Мадонна удочерила девочек-близнецов из Малави, Африка. Забрав Стеллу и Эстер из детского дома Home of Hope, с этого момента американская артистка стала матерью аж шестерых детей. Напомним, что у неё есть уже взрослая дочь Лурдес Мария Чикконе-Леон, сын от Гая Ричи — Рокко Джон Ричи (опеку над которым Мадонна отдала бывшему мужу и его новой жене), а также усыновленный Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи и удочерённая Мерси Джеймс Чикконе.

Fancier Version! Once more with Lots of ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️? #wesupportyou #neveragain #guncontrol?

A post shared by Madonna (@madonna) on Mar 24, 2018 at 10:38am PDT Криштиану Роналду , четверо детей

В прошлом году поклонники Роналду узнали 33-летнего нападающего сборной Португалии как заботливого многодетного отца. Вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес (а также благодаря помощи его мамы и нянь) Криштиану воспитывает старшего сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео, которых выносили суррогатные матери, а также дочь, которую Джорджина родила 12 ноября прошлого года, — Алану Мартину

Джорджина Родригес с близнецами (Евой и Матео) и дочкой (Аланой)

Инстаграм-аккаунт 35-летней Анны Седоковой похож на детский фотоальбом. В своём блоге российская знаменитость публикует снимки и видеоролики из жизни своих детей (Алины, Моники и Гектора), сопровождая посты рассказами об их достижениях.

Treasure от Бруно Марса . Название песни переводится как #сокровище ❤️ Любимая песня Мони, а я, видимо, все же что-то хорошее сделала в жизни, что Боженька наградил меня этой драгоценностью! Я никогда не могла подумать, что мой инст превратится в такой мамский Инстаграм. ?А на телевидении у меня будет передача с тремя детьми! Но уж раз карьера тусовщицы мне уже не светит— то маємо що маємо? Сейчас запощу это видео, потом бабушкину книженцию какую-то, а потом ухххх и фотку в купальнике запилю. Психану на зло всем #тыжемать. Для веры в себя и чтобы не показаться вам занудой. Спасибо вам за комментарии к предидущему посту. ?Так паршиво было утром, а сейчас перечитываю все и хорошо на душе. Понимаю — справимся! Ведь Новый Год же скоро! С наступающим, мои Любимые! Вы мое #сокровище ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Dec 24, 2017 at 4:04am PST И если раньше публикации были посвящены лишь дочкам Алине (её отец белорусский футболист, капитан киевского «Динамо», Валентин Белькевич умер в 2014 году от тромбоэмболии) и Монике (её отец — бизнесмен Максим Чернявский ), то в апреле прошлого года концентрация такого контента в блоге Седоковой стала больше, так как она родила третьего ребенка от бизнесмена Максима Валентиновича Чернявского — сына Гектора.

Сын Анны Седоковой Гектор

Немецкая супермодель умело справляется с четырьмя детьми. Старшая дочь Клум — Хелен — родилась в 2004 году от бизнесмена Флавио Бриаторе. Двое сыновей и дочь — Генри, Йохан и Лу — родились от второго брака звезды — с популярным певцом, выступающим под псевдонимом Сил. Кстати, в 2018 году стало известно, что Хайди влюбилась в немецкого музыканта Тома Каулитца, который младше ее на 16 лет!

63-летний Брюс Уиллис является отцом пятерых детей, и все они девочки! Старшие — от брака с Деми Мур — уже взрослые (Румер 30, Скаут 27, а Таллуле 24), а вот младшие — от нынешней супруги Эммы Хеминг — совсем крошки: Эвелин 6 лет, а Мейбл 3 года. «Крепкий орешек» Голливуда не раз говорил, что поддерживает каждую из дочерей в начинаниях и никогда на них не давит.

To celebrate with the ones you love? Now that’s what I call a successful birthday? #familyovereverything #birthdaylove

A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) on Mar 19, 2018 at 7:16pm PDT Наталья Водянова , пятеро детей

36-летняя российская супермодель, глава фонда «Обнажённые сердца», инициатор многократных благотворительных мероприятий также является и матерью пятерых детей — троих от англичанина Джастина Портмана и двоих малышей — от француза Антуана Арно . И когда Наталья всё успевает?

Наталья Водянова с детьми

​​​​Екатерина Климова , четверо детей

Екатерина Климова активно ведёт свой Инстаграм-блог и постоянно публикует, в перемешку с кадрами со съёмочных площадок, фотографии своих детей. Их у 40-летней знаменитой актрисы четверо: 16-летняя Елизавета (от ювелира Ильи Хорошилова ), 12-летний Матвей, 10-летний Корней (от актера Игоря Петренко ) и 2-летняя Изабелла (от актёра Гелы Месхи).

Екатерина Климова, Матвей и Корней

Екатерина Климова с Елизаветой

Изабелла

С 2008 года Фаррелл Уильямс и его жена Хелен Ласичан воспитывали единственного сына Рокета, однако 2017 год преподнёс супругам подарок в виде тройни — так они стали многодетными родителями. До сих пор Уильямс и Ласичан держат в секрете имена малышей.

Фотография: Legion-Media Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан

Виктория Бэкхем, четверо детей

Жена известного футболиста и бывшая солистка Spice Girls не раз намекала на создание семейного реалити-шоу по типу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians). Жизнь её старшего сына Бруклина, правда, и так достаточно освещена, зато младшие — Ромео, Круз и Харпер — только планируют выдвигаться на дорогу славы, чему активно способствует миллионая армия подписчиков в Инстаграме у каждого.

Как признается российская телеведущая, она никогда не думала о том, что станет многодетной матерью. Взрослую дочь от первого брака, 22-летнюю Дарью, и четверых детей — Ивана (2010), Савву (2012), Николая (2013), Екатерину (2016) — от второго мужа Александра Терещенко она считает «волей Господа».

Мария Ситтель

Сара Джессика Паркер, трое детей

Героиня культового сериала «Секс в большом городе» впервые стала матерью в 2002 году, а в 2004-м, как один из исполнительных продюсеров, закрыла проект, чтобы посвятить себя ребёнку. В 2009 году у Паркер и её супруга Мэттью Бродерика родились близнецы Мэрион и Табита, которых выносила суррогатная мать. Сара Джессика утверждает, что прибегла к суррогатному зачатию не потому, что боялась располнеть, а по другим причинам, но их так и не назвала.

Сара Джессика Паркер с Мэрион и Табитой

Елена Перминова является мамой троих детей. Вместе с мужем Александром Лебедевым она воспитывает сыновей Никиту, Егора и дочь Арину. Через две недели после рождения третьего ребенка Елена стала звездой интернета, потому что опубликовала фото, на котором была полностью обнажена.

Елена Перминова

Снимок стройной длинноногой блондинки, которая только-только родила, у многих вызвал приступ зависти, а модель, в свою очередь, сказала, что восстановилась так быстро благодаря интенсивным тренировкам в зале.

Елена Перминова с мужем и детьми

Алек Болдуин , четыре ребенка + 1 От первого брака — с актрисой Ким Бейсингер — у Алека Болдуина есть взрослая дочь Айрленд, а от второго — с преподавателем йоги Хиларией Болдуин — трое детей: Кармен, Рафаэль и Леонардо. Сейчас супруги со дня на день ожидают рождения своего четвертого ребенка: в ноябре прошлого года жена актёра известила своих фолловеров о грядущем пополнении через Инстаграм.

Алек и Хилари Болдуин с детьми: Кармен, Рафаэлем и Леонардо

Чулпан Хаматова, трое детей

Актриса Чулпан Хаматова говорила, что, ей, как маме трех девочек разного возраста, иногда хочется все бросить, развернуться и уйти. Но чаще дочки Арина, Ася (рождённые от первого брака с актёром Иваном Волковым ) и Ия (от второго брака с режиссёром Александром Шейном ) веселят свою знаменитую маму, как, например, на этом видео.

Смеяться всегда! До последнего!

A post shared by Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) on Jul 6, 2017 at 11:12am PDT Гвен Стефани , трое детей

Уйдя от мужа, изменявшего ей с няней детей на протяжении трёх лет, Гвен нашла свою любовь в лице музыканта Блейка Шелтона, с которым сейчас воспитывает троих сыновей от предыдущего брака. Гвен с Блейком уже не раз доказывали искренность своих чувств, так что за сыновей артистки беспокоиться не стоит — Кингстон, Зума и Аполло растут в атмосфере заботы, любви и взаимопонимания.

#merrychristmas ❤️?❤️?gx A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani) on Dec 25, 2017 at 10:34am PST Крис Хемсворт , трое детей

Крис Хемсворт состоит в браке с Эльзой Патаки с 2010 года. Они воспитывают троих детей: дочь Индию и сыновей-близнецов Тристана и Сашу. И хотя в сети неоднократно появляется информация о расставании супругов, они продолжают жить вместе и развеивать эти слухи.

Amazing camping trip, no place I’d rather be! @australia

A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Mar 6, 2018 at 2:58am PST Бонус: Иван Ургант

Хотя общих детей у российского телеведущего Ивана Урганта и его жены Натальи Кикнадзе двое — Нина и Валерия, мы всё равно включили его в подборку многодетных родителей, потому что дочь своей жены Натальи Кикнадзе Эрику он воспитывает как родную. Еще один ребенок Натальи, Нико, живет со своим отцом в Санкт-Петербурге, и Иван также прекрасно с ним ладит.

Эрика Кикнадзе

Нина Ургант

Иван Ургант с женой

Валерия Ургант