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В библиотеке на Жигулевской поговорили про творчество Веры Чаплиной
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В библиотеке на Жигулевской поговорили про творчество Веры Чаплиной 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 района Кузьминки, к юбилею известной детской писательницы Веры Чаплиной, состоялся познавательный утренник «Мама всех звериных малышей».
Юные читатели познакомились с ее биографией, жизнью и творчеством, тесно переплетенными с Московским зоопарком. Рассказ сопровождался красочной презентацией. Дети получили возможность увидеть на экране фотографии Веры Чаплиной, письма, которые ей писали юные читатели, ее книги, имеющиеся в фонде библиотеки. Дети также рассказали о своих любимых произведениях, принадлежащих ее перу: «Фомка — белый медвежонок», «Уголек», «Кинули», и другие, ответили на вопросы викторины.
Завершилась встреча просмотром фрагментов из мультфильма «Лесные путешественники». (вт)
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