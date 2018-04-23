В библиотеке на Жигулевской поговорили про творчество Веры Чаплиной

В библиотеке № 115 района Кузьминки, к юбилею известной детской писательницы Веры Чаплиной, состоялся познавательный утренник «Мама всех звериных малышей».

Юные читатели познакомились с ее биографией, жизнью и творчеством, тесно переплетенными с Московским зоопарком. Рассказ сопровождался красочной презентацией. Дети получили возможность увидеть на экране фотографии Веры Чаплиной, письма, которые ей писали юные читатели, ее книги, имеющиеся в фонде библиотеки. Дети также рассказали о своих любимых произведениях, принадлежащих ее перу: «Фомка — белый медвежонок», «Уголек», «Кинули», и другие, ответили на вопросы викторины.

Завершилась встреча просмотром фрагментов из мультфильма «Лесные путешественники». (вт)