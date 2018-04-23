В красноярских школах на физ-ре детей учат самбо, кёрлингу и мини-футболу

В школах Красноярска на уроках физкультуры детей начали обучать самбо, кёрлингу, мини-футболу, санному и конькобежному спорту. Каким именно видом будут заниматься ученики, решают родители вместе с детьми.

Кроме этого, у ребят есть возможность оставаться после уроков, и вместе с учителями и тренерами заниматься спортом. К примеру, в школе №62 дети и их родители могут записаться на фитнес. Бесплатные занятия проводятся три раза в месяц.

Кроме уроков физкультуры, школьники могут записаться в спортивные секции по месту учебы. В школах работают коло 500 секций. Дети посещают секции баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, дзюдо, рукопашного боя, альпинизма, спелеотуризма, настольного тенниса и хоккея, стрельбы из лука, гандбола, бокса, и другие.