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В Москве известный певец тайком избил 8-летнего школьника
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В Москве известный певец тайком избил 8-летнего школьника 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Тенор театра Новая опера имени Е. В. Колобова Георгий Васильев совершил недостойный поступок. Тенор позволил себе рукоприкладство в отношении ребенка.
Певец вмешался в детский конфликт, который произошел в одной из столичных музыкальных школ 19 апреля. Два второклассника подрались в раздевалке учебного.
Одним из участников потасовки был сын музыканта, передает РЕН ТВ. Тогда Васильев решил проучить мальчишку. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. В ролике видно, как известный тенор вошел в гардероб, подошел к ребенку и провел с ним воспитательную беседу. После этого мужчина несколько раз ударил восьмилетнего обидчика своего сына по голове, сообщает Telegram-канал 112.
После инцидента мать школьника отвела избитого ребенка к врачу. Медики зафиксировали у него ушибы. Теперь певцу придется объясниться перед правоохранителями, которые уже проводят проверку случившегося.
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