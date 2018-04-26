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Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться
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Детская забава заставила родителей бить тревогу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
В Сети появился новый флешмоб, в котором с ярым энтузиазмом принялись участвовать европейские подростки.
Новая игра не так безобидна, как кажется на первый взгляд, и родители уже вовсю бьют тревогу.
Соцсети
Сетевой челлендж получил название "соль и лед". Суть проста: нужно положить на кожу кусок льда, предварительно посыпанный солью. Задача — продержать ледяной кубик на теле как можно дольше.
Соцсети
Казалось бы, просто детская забава. Вот только загвоздка в том, что соль со льдом вступает в химическую реакцию, существенно понижая температуру последнего. В результате на теле образуются следы химических ожогов и обморожений.
В больницы Европы стали поступать "участники" таких вот интернет-соревнований. Родители волнуются и стараются передать информацию о популярной "игре", чтобы другие папы и мамы смогли предупредить подростков, что бывает с теми, кто решает поучаствовать в модной забаве.
Женский форум28
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