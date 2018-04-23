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В библиотеке имени Гайдара во время «Библионочи» устроили терапию для слабослышащий детей
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В библиотеке имени Гайдара во время «Библионочи» устроили терапию для слабослышащий детей 

Вести Калининград 39 минут назад
Фото: Вести Калининград
Они читали собакам отрывки из книг. Вместе с четвероногими друзьями ребята окунулись в атмосферу сказки, разыграв для посетителей библиотеки представление.
Для самых маленьких участников библионочи играют представление их же ровесники. Роль актёров исполняют слабослышащие дети. Их задача читать отрывки из сказки про Маленького Мука. Помогает ребятам команда собак. Трёхлапая Ляля вместе со зрителями решает математические примеры.
Общение с собаками для слабослышащих ребят не только развлечение, но и терапия. Из-за проблем со слухом им сложнее завязать разговор с другими людьми. Такие занятия помогают ребёнку преодолеть психологические барьеры и побороть стеснительность. Читая питомцам книги, дети также совершенствуют свою речь.
Елена Кочева, исполнительный директор некоммерческой организации:
— Пока они говорят, они тренируют свой аппарат. Они говорят слова чётче, лучше. И, соответственно, артикуляционный аппарат просто укрепляется. Они укрепляют те самые мышцы, которые у них не всегда работают.
Занимаются с ребятами специально обученные собаки. Они никогда не укусят и не зарычат на ребёнка. Эти четвероногие психотерапевты привыкли дарить и получать только любовь.
После общения с собаками-терапевтами восьмилетний Женя очень хочет завести своего собственного питомца. Благодаря четвероногим слушателям, Женя не только сильно полюбил животных, но и без труда общается со сверстниками.
Ольга Рожкова, мама Жени:
— Нам нужно было научить его плавно говорить и читать. Именно общение с собаками и чтение собакам как раз ему помогло. Потому что, с ними общаясь, он расслабляется, он очень любит животных.
Кроме занятий для детей с ограниченными возможностями, специалисты проводят и познавательные лекции для школьников, где рассказывают, как правильно общаться со слабослышащими одноклассниками. Открытые занятия стартуют в калининградских школах с сентября этого года.
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