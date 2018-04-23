«Хозяин бросил пса на даче»: в Звездном собака вцепилась в лицо четырехлетнему мальчику

В Звездном домашняя собака напала на четырёхлетнего малыша, когда он с мамой гулял во дворе дома. По словам семьи пострадавшего, хозяева за псом не следят. Сейчас зоозащитники нашли собаке нового владельца. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.

Мама мальчика рассказала 59.ru, что 18 апреля забрала сына из садика и пошла гулять с ним во дворе.

— Мы гуляли у подъезда с нашей таксой. Со мной была еще младшая дочка, мы вышли с коляской, — пояснила 59.ru мать ребенка Алена Воробьева. — Неожиданно к нашей таксе подбежала эта черная собака. Я только успела сказать сыну, чтобы он отошел. Но он наклонился к ней, а собака бросилась на него, стала кусать в лицо.

По словам женщины, ребенок был весь в крови.

— Я закричала, схватила сына. Стала вызывать скорую помощь. Муж выбежал, погнался за этой собакой, но догнать не смог. Нас с ребенком увезли в больницу в Пермь. Раны пришлось зашивать под местным наркозом. Это болезненная процедура. Сын был напуган, — рассказала Алена. — Эта черная собака уже не первый раз срывается с цепи. До этого она бегала с цепью, про нее даже в соцсетях писали. За два дня до нападения владельца пса посадили на десять суток, он выйдет только через несколько дней. А его супруга пьет. Собаку они держат на даче, не следят за ней, кормят раз в день. Она практически одичала.

В ситуацию вмешались волонтеры приюта для животных. Они отвезли собаку в приют и нашли ей нового владельца.

— Животное было в запущенном состоянии. В случившемся частично виновата и мама ребенка. Она могла выгулять свою таксу отдельно, а не брать с собой детей. Изначально конфликт случился между собаками, — рассказала 59.ru волонтер приюта для животных Екатерина. — Пса забрали в приют, в течении нескольких дней ему нашли новых хозяев. Собака адекватная и ласковая, сейчас она в безопасности, ей строят новый вольер, скоро кастрируют.

В краевой полиции подтвердили, что поступило заявление о нападении на ребенка.

— 18 апреля в межмуниципальный отдел МВД России ЗАТО Звездный обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее четырехлетнего сына покусала собака. По данному факту проводится проверка, — сообщили в краевой полиции.

Ранее Пермский краевой суд присудил жительнице Верещагино компенсацию морального и материального вреда. Женщину укусила собака, хозяйкой которой была другая жительница Верещагино. Животное гуляло на улице без поводка и намордника.

В новом выпуске «Куда пожаловаться на всё» мы рассказывали, что делать, если в вашем дворе поселилась стая беспризорных собак, и как урезонить соседа, если он выгуливает пса без намордника.