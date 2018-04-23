Эллина Гальцова: «У каждой матери сложного ребенка должен быть выходной, чтобы не сойти с ума»

Эллина Гальцова организовала приют для лошадей и других животных, чтобы помочь сыну Николаю приспособиться к обычной жизни. Обычной для любого нормального человека, но не для Коли. Аутисты не соответствуют нормам общества, поэтому жить им непросто. Хотя сами дети с расстройствами аутистического спектра так не считают. Они улыбаются и живут.

Но самостоятельно все-таки жить им нелегко. А родители не вечны. Поэтому Эллина пошла своим путем, чтобы Колю к обществу адаптировать. В результате получилось большое дело — приют «Эллина». Владимир Волошин: — Эллина, расскажите, как все началось? Как произошло, что вы занялись приютом? Эллина Гальцова: От дури большой. Когда распалась семья, надо было мне сказать, как все современные люди: «В связи с тяжелыми семейными обстоятельствами я раздаю животных, продаю дом, покупаю квартиру и начинаю заниматься обучением сына, у меня сын-инвалид и так далее…» Правильно? Все так делают. А я уперлась и решила все сохранить. У нас тогда было восемь кляч, как их сохранять, никто не знал… Предыстория, откуда взялись восемь кляч — восемь старых лошадей. Первой была пони для Коли (сын Эллины, родился в 2001 году). Но Коля не любил иппотерапию, ему нравилось кататься, что тоже по сути является лечением. Но лошадь не живет одна, к ней мы купили коня, которого списали прям с соревнований. Он повредил ногу и стал не нужным хозяину. Сказали прирезать коня прям там, на соревнованиях. Вот мы его и забрали. Как-то так же и остальные животные собрались. — Эллина, с самого начала — почему возникла идея взять пони? — Любая мать, у которой больной ребенок, делает все возможное, чтобы ему помочь. Если надо луну с неба достать, любая мать будет прыгать и ее доставать. У нас были психологи, логопеды, медикаментозное лечение. Сыну уже 17 лет, не помню, какие медикаменты были — рисполепт пили, этаперазин, циклодол… А вот иппотерапию я оплатить не могла, очень дорого. Она стоила, как сейчас помню, тысячу семьсот за сеанс (прим. ред. — диагноз поставили, когда сыну Эллины было 3 года, сейчас ему 17 лет). Все знают, что для аутистов важно общение с животными — дельфинотерапия, иппотерапия. Но, как правило, исходя из моих личных наблюдений, у детей-инвалидов нет животных в доме. Я не знаю, с чем это связано — с большой загруженностью матерей, с лишними заботами… Но ни у кого, кто к нам приходит, ни у кого нет домашних животных, нет даже черепашки! Я считаю, что дети-аутисты, живущие без животных, более агрессивны, чем те, кто постоянно контактирует с питомцами. Грубо говоря, не принимайте это как аксиому — у аутистов нет эмоций. Они не будут плакать над «Хатико», они не скажут восторженно «Мамочка, я тебя люблю, ты самая лучшая». Это не значит, что они плохие, просто такое ограничение. Но, когда пришлось везти собаку в ветклинику на операцию, Коля всю ночь бил посуду, стены и двери, пока мы ее не забрали домой. Такое вот выражение своего отношения к разлуке с любимым питомцем. Коля стал плакать, животные научили его тому, что они умирают. У Коли был кот Барсик. Кот умер, и Коля плакал… У нас в гостях бывают разные «аутята». Они не любят выходить из зоны комфорта. Например, дети приезжают из Москвы, а у нас пахнет навозом. И это так им непривычно, что они никуда не пойдут, они хотят оставаться в Москве. И так во всем, и это не значит, что они глупые. Ведь многие ребята с очень распространенным синдромом Аспергера — таланты. Как правило, аутисты в чем-то действительно гениальны. Есть у них какая-то «жилочка», которая развита сильнее. Вернемся к иппотерапии. В то время мне было проще, точнее, дешевле, купить в кредит лошадь, чем оплачивать курсы иппотерапии. Так я в 36 лет и перебралась из городской квартиры за город.

«Эффект пони» Ни в коем случае не стану утверждать, что мой сын заговорил в 6 лет благодаря этому переезду и лошади. Тут сработал огромный комплекс — медикаментозная, логопедическая, психологическая помощь, помощь лошадей, прогулки, массажи — все-все привело к тому, что сын стал достаточно сознательным человеком. Огромная работа. Вот представьте, у меня был недавно день рождения, и мне подарили билеты в театр Моссовета. Так я боюсь туда идти, потому что 12 лет никуда не выходила — вся моя жизнь и силы были посвящены сыну. Даже мнение такое есть, мне нравится, что у каждой матери сложного ребенка обязательно должен быть выходной день, который она посвящает только себе, чтоб не сойти с ума. А у меня таких выходных не было, поэтому я совершенно недавно обратилась к психиатру. Многолетняя постоянная работа без выходных — с понедельника по пятницу я с Колей, субботу и воскресенье — с детьми приюта — дала о себе знать. Правильно, конечно, и о детях думать, но не стоит забывать и о родителях. Создавать какие-то клубы, где можно оставить такого ребенка, за небольшие деньги… Сейчас есть такие организации, но цены там — ого-го. Сейчас наши девчонки работают над проектом совместного проживания — когда родители покупают жилье, чтоб в нем жили несколько взрослых детей, которым опасно одиночество. Мы ведь не вечны. Мне повезло, что у меня есть Лариса (старшая дочь Эллины), а у многих других детей нет. Единственная дорога тяжелого ребенка — ПНИ (психоневрологический диспансер), другой дороги нет. Поэтому семьи объединяются в группы, покупают квартиры, нанимают сиделок и пытаются жить таким вот образом. — Это частная инициатива, или государство тоже такие объединения поддерживает? — Только частная. — То есть, у государства только одна дорога — ПНИ и все? — Да. Там все — и умственно отсталые, и пенсионеры… Это просто как место проживания «убогих» людей, богадельня. К нам приезжают дети из ПНИ, это тяжело. Их заваливают подарками, но… — Это проще всего — откупиться. Вы говорите, что к вам приезжают другие мамы с детьми, и не только «аутята». Откуда они узнали о вас, о вашем деле? — Сарафанное радио, соцсети. Ничего специального не делала, просто не отказывала. Раньше я вообще вплоть до моего обращения к специалисту принимала людей круглосуточно. В этой ситуации плохо даже не детям. Ребенок — он сел и сидит. Он несчастлив? Нет, он живет в своем мире, и ему хорошо. Он спокоен, уравновешен, бывает гневлив, если его особенно что-то заставляют делать. А хуже всего приходится родителям. И я 24 часа в сутки разговариваю с такими родителями. А еще я занимаюсь спасением животных. Ни одно животное в приюте не куплено — коза, осел, даже куры. У меня приятельница была, Светлана, ей поставили диагноз рак головного мозга. И, чтобы отвлечься, она стала разводить шикарных кур. Но два года назад ее не стало, куры переехали ко мне. И вот таких историй полно. Как и детям нужна помощь, так и животным. Особенно сейчас, когда обострилась тема охоты на уличных собак, в том числе. Наши собаки — дог, лабрадор, чихуахуа — все с улицы.

— А как с ветеринарной поддержкой, животных ведь много? — Мы состоим на ветучете, у нас есть врач, бывает раз-два в неделю. Анализы, вакцинация, все как положено. Лариса, кстати, очень любит животных. Она кинолог, идет на красный диплом! — Эллина, у меня складывается такая картина по вашему рассказу и наблюдениям вокруг. Вы проявляете некую частную инициативу, и вокруг вас создается определенное сообщество родителей со схожими проблемами. И вы объединяетесь, чтоб было легче. Вопрос: со стороны государства это только ПНИ, а фонды какого рода вам помощь оказывают? — Есть фонд замечательный «Я есть». Они нам предоставляют билеты разные. Но дело в том, что мы не во всем всегда можем участвовать, из-за занятости, расписания своего. Из фонда «Дарящие надежду», посвященного животным, присылают еду для животных. Подождите, но ведь дом, животные — это все надо как-то финансировать?! Это все мои друзья, моя семья. Но, с миру по нитке. Спонсоры есть, Кратовская администрация. А были попытки найти богатого такого спонсора? Знаете, я одна. Справиться везде и со всем я не могу. Мне только недавно начала помогать Лариса, ей всего 18. Помимо всех бытовых загруженностей мне еще надо сделать с Колей уроки, надо с ним позаниматься, пойти просто погулять, чтобы мозг немножко «отпустило»… Я конечно должна искать спонсора, это понятно, но я не успеваю…

А в чем заключается ваша взаимопомощь с другими родителями, ваша кооперация? «Ты такая сильная, ты смогла. А нам не так повезло» Ну, многие пытаются все равно что-то делать. Вот недавно девчонки сделали «Доброго поваренка» — учат аутистов готовить. Понимаете, для того, чтоб заниматься чем-то таким масштабным, «умным», действительно, нужен спонсор. Чтоб я, например, могла себе позволить нанять рабочих. Ведь сейчас я сама дою, сама кормлю, если у меня температура 39-40, я все равно сама дою и сама кормлю. Мы еще в одном проекте принимаем участие: «Наивно, очень». Это аутята, они рисуют. У них есть и соцсети, интернет-магазин. Руководитель проекта живет в Голландии. Коля хорошо рисует, кстати. Ярослав Филатов: Каким образом выстраивается «программа» посещения вашего приюта, общения с животными? Решает мама, решаете вы? Решает ребенок. Например, Лидочка есть у нас, она сама любит бывать здесь каждые субботу-воскресенье. А есть дети, которых сюда, буквально, затаскивают, чтоб покатать. Но вот не нравится им самим. Их привозят хотя бы раз в неделю. Но точно могу сказать, что ценовая политика здесь не играет роли. Если мама может заплатить только сто рублей, то ее ребенок за сто рублей будет получать то же, что и другой за тысячу. У нас есть разные животные для разных детей. Я считаю, все-таки аутята не любят ездить, они больше любят ухаживать, чистить. А чистить лошадь, например, можно бесконечно, ей очень нравится. Всем в итоге хорошо — и детям, и животным. Тактильная чувствительность, контакт, тоже очень много значат для общения. Это даже порой полезнее, чем посидеть верхом и сделать упражнение. Упражнения можно делать дома на коврике, это в принципе ничем не отличается от упражнений на лошади. Для меня проблема аутизма является индикатором того, что в обществе происходит. Аутизм — не болезнь, его таблетками не вылечить. Это такое состояние человека. И что вокруг темы аутизма происходит, очень показательно. Широкий подход, не сломайтесь. В аутизме главная проблема не в детях, дети себя чувствуют хорошо. Проблема в мамах, в родителях. Им тяжело, они не видят поддержки государства. Детей формально поддерживают, у них инвалидность. А у мамы что?

Государство, в лице конкретных чиновников, проявляет большую отзывчивость. Но чиновники находятся в жестких рамках регламента своей службы. И в итоге «каждый в своем кружке», чиновники на госслужбе, мамы аутят — в своей «тусовке». Между ними нужен какой-то посредник, что-ли. Интернет немного помогает «вылезти из гнезда», но как-то все само по себе медленно развивается. Помести в одну комнату русского и китайца, им все-равно будет трудно общаться. Все едут по колее своих привычек и сворачивать с нее не собираются. Хорошо когда есть колея, а если её нет? Это проблема коммуникации. Как наладить коммуникацию между разными группами людей? Очень больной вопрос. Даже мамам с которыми я дружу и мы вместе воспитываем детей, даже нам трудно искать взаимопонимание. Рельсов, колеи, нет. Каждой кажется, что её путь, который она открыла для себя, он правильный. А у других неправильный! И это затрудняет общение. Мы нередко ссоримся. Поэтому, я всегда оговариваюсь: «я не считаю свой путь идеальным». Мне просто повезло, что моя дочь и сын любят животных и это привело к возникновению приюта. Вот и все. Нужны какие-то рельсы общие. К примеру, есть организация «Солнечные псы» это лабрадоры, которые с детьми-инвалидами работают. Но цены там высокие. А государственных структур таких нет. Вопрос. Общественных организаций, родителей детей-инвалидов, немало. Часть из них с господдержкой. У аутистов есть такие? Не знаю, мне некогда поиском таких организаций заниматься. Может они вас должны искать, а не вы их? У вас инвалидность, её государство выдает. Чего уж проще — срастить некую организацию с инвалидом. Меня никто не ищет. Я вижу, что-то пытаются делать, но все очень фрагментарно. Вот местный детский центр выиграл грант на работу с детьми-инвалидами, миллион рублей. Что в результате сделано — непонятно. Я делаю свой маленький кусочек, для тех детей, кому я могу помочь. Моя мечта, создать здесь такие условия, чтобы мамы могли прийти здесь и сесть на лавочку. И сказать: «Господи, как хорошо, что шумит листва!» А дети рисовали, общались с волонтерами, с животными. Дали мамам отдохнуть. Мы, кстати, работаем с детской комнатой милиции. Они нам «поставляют» волонтеров. Детей, которые не нашли свой социум. Им здесь интересно.

Расскажите про волонтеров подробнее, чем они занимаются. Мы периодически устраиваем праздники. На последнем было 70 детей, это не считая их родителей. У каждой клетки или вольера мы ставим ведро с морковкой, яблоками, и волонтер регулирует кормление. Следит за техникой безопасности и помогает детям. 2-3 волонтера у лошадей. Чай, закуски к чаю, чтобы никто не облился горячим. На большом мероприятии без волонтеров никак не обойтись. ЯФ: А можно животное заменять ростовой куклой? Нет такого тепла. Кукла или переодетый в костюм человек, это немного не то. А вот общение между аутятами и животными, оно в каком темпе происходит? Воспринимают все аутята с такой же скоростью, как и мы с вами. Но вот реагируют по-другому. Например, мы попали в Планетарий. И после посещения обычный ребенок сразу делится впечатлениями. А мой молчит. При этом, он все понял, что увидел. Видимая реакция наступает через три дня. Коля начал рисовать то, что видел в Планетарии и рассказывать об увиденном. Он сначала осмысливает сам для себя, на это уходит некоторое время. И он не хочет этим делиться, это его и только его впечатления. Он как-бы носит их в себе. А скорость восприятия одинаковая, что у Ларисы, что у Коли. ЯФ: То есть, они «отражают» по-другому. А воспринимают одинаково. Да, именно так. Или вот был праздник, мы его делали специально для больших детей-аутистов, для подростков и юношей-девушек. Это была Масленица. Аниматоры были. Потом попросили нарисовать детей этот праздник. Маленьких детей, взрослых аутят можно и так спросить. И вот они все нарисовали солнце и тучки. Актеров, розыгрыши — они не рисовали сразу. Это что-то их личное. Можем спросить у Коли, он вчера смотрел кино. (Коля отвечает на прямой вопрос о том, что смотрел кино «Первому игроку приготовиться» и сразу начинает рассказ о своем дне рождения, которое вчера отмечал. Говорит о посещении Макдональдса) Видите, он уводит разговор от прямого вопроса. Не будет сейчас рассказывать про сам фильм. (Следует беседа с Колей о Макдональдсе, любимых животных и его собачке Доче).

О воспитании и развитии аутят. Никто же не брался его учить! Идешь в школу начального образования, деньги предлагаешь, все отказываются. Никто не знает, как и чем с аутистами заниматься. Психологи спрашивают, а как с вами работать, а какие вам таблетки прописывать? Нету от аутизма таблеток! А Коля за животными помогает ухаживать? Да. Кормит кроликов, ведра тяжелые таскает. Много работы делает по дому. Всего не перечислить, как-то для нас это все привычно, мы специально не отмечаем. Эллина, а вот если помечтать. Допустим, вам выделили много денег. На что бы их потратили? Первым делом нам нужно доделать леваду (площадка для выгула лошадей), отсыпать её нормально. Чтобы можно было в любую погоду заниматься. Это главное, чего не хватает, нужно почти полмиллиона рублей. Если уж совсем фантазировать, то я бы хотела сделать красивый парк. Ну не огромный парк, а такой небольшой дендрарий, для детей и мамочек, чтобы там можно было отдыхать. Некий клуб, где спокойно время провести? Клуб, не как замкнутое пространство, а как такая организационная форма. С зонированием: для детей и животных, для прогулок и посидеть на скамеечке. Чтобы не душное помещение, а на природе. Хоть раз в неделю прийти, попить чаю с такими же мамами. Санаторий? Для родителей с детьми-инвалидами. Да. Хочется какого-то «букета счастья»! Наши девушки вот несчастные, изо дня в день с детьми. Мужья уходят, на работу не выйдешь! Одна наша мамочка, у нее сын Тимур. Чтобы выйти из дома за хлебом, с 8-го этажа, она должна пристегнуть его наручниками, иначе он разобьет себе голову. Понимаете! Мать, приковывающая наручниками ребенка. Сейчас это у нее уже отработано, а поначалу, вы себе представляете?! Представляете, насколько коробится психика! А так бы она пришла, я бы её напоила чаем, а волонтеры пару часов позанимались бы с сыном. Да, есть такие лагеря, уже строят частные. Но это однократно на 2-3 недели. Это не все могут себе позволить. А это нужно на регулярной основе, 2 часа в неделю хотя бы. Чтобы недалеко добираться. Или оставить такого аутенка ненадолго и съездить в театр, в кино сходить. То есть, нужен не один такой санаторий, а сеть центров? Да. Но для этого нужны силы, нужны спонсоры.

ЯФ: Кто-то подымает тему адаптации родителей? Об этом речь идет? Нет. Никто и никогда. Нигде не озвучивается. ЯФ: Все на детях сконцентрировано. На детях, которым дают инвалидность. А семьи рассыпаются. Например, мама с папой не могут сходить в кино. Семья же держится не только на детях. Родители должны совместно проводить время. А ребенка куда? ЯФ: Выход только один, сделать ребенка частью жизни. У вас так и получилось. Да. Но он становится очень значительной частью жизни. Вот у меня сейчас есть билет в театр Моссовета, и я уже трясусь. Потому что не была уже так давно, что не помню как уже в театр ехать и что там делать! Тема семейных отношений становится главной, даже не детей-инвалидов как таковых. Да, наверное если организовать, как сеть макдоналдсов, сеть таких кафетериев специальных для инвалидов… Вот случай помните с сестрой Водяновой? Ведь в обычном кафе с такими детьми не появиться, у них текут слюни и трясутся руки, для других посетителей это неприятно. Скорее непривычно. Вам непривычно, а другим сложно с такими детьми вместе. Все-таки и персонал, и другие посетители обычных заведений к такому не готовы. Нужны или зоны в кафе отдельные, или все-таки отдельные заведения. ЯФ: Люди обостренно реагируют на непривычное. Велосипедистов тоже не все любят. Или трансвеститов. Это вопрос толерантности общества. Вопрос многоликий. Но все общество одним махом не переделаешь. И если начинать, то со школы. Ведь нередки случаи, когда дети с легким аутизмом идут в обычную школу, а там над ними издеваются. Мальчики заставляют их снимать штаны, а ведь они же не понимают, что делают. Проблем много и сфера эта малоизучена. ЯФ: Она скорее слишком «заярлычена». Без поддержки государства вряд-ли много можно сделать. А у государства сейчас ПНИ, и больше никаких альтернатив.

Социальные службы под аутистов «не заточены». Государство ничего «нетрадиционного» не оплачивает. Вернемся к истории создания приюта, как все начиналось? Мы сюда переехали и жили в бытовке. Колю я родила в общежитии, мой муж военный. И Коля шумел, топал, кричал — все на ушах стояли. Переехали и я занялась передержкой собак. Ларису я отдала бабушке. Передержка собак всегда актуальна. Люди ездят отдыхать и им нужно собаку пристроить. И вот я на поводках по 50 собак выгуливала утром, днем, вечером. Потом ушел муж и надо было выживать. И я сделала небольшой зоопарк. Первые посетители были дети-«колясочники». Потом понемногу дом построили. И что еще хочу сказать. Самое трудное начинается для аутистов, когда они вырастают. Им в 18-20 лет нечего делать, они сидят в квартирах. Куда им идти? В дворники только. И я много сил отдала, и сделала питомник. И мой сын — он теперь востребован. Он может здесь работать. А другие родители с аутятами. Им как быть? Они не могут с ними вечно как с детьми обходиться. Ведь дети вырастают и становятся взрослыми. Эта проблема, как мне кажется, самая ужасная. Чем занять уже взрослых аутистов? Нужны какие-то места где они могли вместе общаться, развиваться, работать. Но только не ПНИ! Я бы хотела сделать такое место. А чему мы можем у аутистов научится? Спокойствию. Если аутята не нравятся друг другу, они спокойно разойдутся. Редко бывают между ними драки. ЯФ: Не мучаются соблюдением этикета, более прямолинейные. Да. Ты ему не нравишься, ну и иди. Или я вот знаю, что завтра комиссия. И не сплю, нервничаю, думаю что там скажут. Коля, знает что завтра контрольная. И не волнуется. Она будет и это факт! Или он если виноват и знает об этом, он попросит прощения и забудет. Или не попросит. Не застревает на негативе.

ЯФ: А что за контрольные? Коля на домашнем обучении, в спецшколе. Периодически бывают контрольные работы. Мы ездим иногда на маршрутке, хотя это сложно, бабушки раздражаются. Хотя это тоже полезно, социализация. Пусть ему делают замечания посторонние. Пусть в магазине на кассе сам покупки пробивает. Хотя он не понимает, что нужно ждать в очереди. Но на него гаркнет какая-нибудь бабушка и он учится ждать очереди. Прятать и изолировать аутят тоже нельзя. Приют «Эллина».