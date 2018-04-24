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Появился криптовалютный кошелёк для детей
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Появился криптовалютный кошелёк для детей 

News.ru 51 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Великобритании разработчики приложения Pigzbe представили криптовалютный кошелек для детей.
Приложение может оплачивать покупки семейной валютой Wollo, пишет VistaNews.
Смысл приложения в том, что «детский кошелёк» не оплатит алкоголь, табак и азартные игры в онлайне.
Также задачей приложения является повышение финансовой грамотности и воспитания у детей.
Этой новой разработкой смогут пользоваться дети в районе от шести лет. Также с её помощью родители будут поощрять своих детей карманными деньгами и учить их экономить бюджет. Взрослые смогут полностью контролировать транзакции своих чад.
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