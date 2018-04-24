Появился криптовалютный кошелёк для детей

В Великобритании разработчики приложения Pigzbe представили криптовалютный кошелек для детей.

Приложение может оплачивать покупки семейной валютой Wollo, пишет VistaNews.

Смысл приложения в том, что «детский кошелёк» не оплатит алкоголь, табак и азартные игры в онлайне.

Также задачей приложения является повышение финансовой грамотности и воспитания у детей.

Этой новой разработкой смогут пользоваться дети в районе от шести лет. Также с её помощью родители будут поощрять своих детей карманными деньгами и учить их экономить бюджет. Взрослые смогут полностью контролировать транзакции своих чад.