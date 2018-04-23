Ещё
Ученые: чем меньше игрушек, тем лучше для ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые: чем меньше игрушек, тем лучше для ребенка 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
В ходе эксперимента ученые из университета Толедо предлагали различные игрушки 36 детям от 1,5 до 2,5 лет. Сначала каждому дали по 16 игрушек — от кукол до конструкторов. Потом это количество уменьшили до четырех, сообщает The Quartz. Результаты оказались поразительными: с четырьмя игрушками малыши возились намного более сосредоточенно и охотно, игры были творческими и увлекательными. Кроме того, когда часть игрушек убрали, у детей явно улучшилось настроение.
Ученые полагают, что избыток игрушек и развлечения нарушает концентрацию у малышей и формирует проблемы с обучением.
А недавно выяснилось, почему все больше родителей отказываются от прививок.
Детстрана.ру: последние новости
7 ошибок, которые делают все молодые мамы Родители смогут жаловаться на питание в садах и школах 5 вещей, которые папы делают не хуже мам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»8
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею9
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами18
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать33
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение