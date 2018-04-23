Ученые: чем меньше игрушек, тем лучше для ребенка

В ходе эксперимента ученые из университета Толедо предлагали различные игрушки 36 детям от 1,5 до 2,5 лет. Сначала каждому дали по 16 игрушек — от кукол до конструкторов. Потом это количество уменьшили до четырех, сообщает The Quartz. Результаты оказались поразительными: с четырьмя игрушками малыши возились намного более сосредоточенно и охотно, игры были творческими и увлекательными. Кроме того, когда часть игрушек убрали, у детей явно улучшилось настроение.

Ученые полагают, что избыток игрушек и развлечения нарушает концентрацию у малышей и формирует проблемы с обучением.

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