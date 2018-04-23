Как обезопасить жизнь ребёнка в квартире: главные правила

Жилое пространство просто обязано быть самым безопасным местом на земле для каждого из нас, и уж тем более для малышей, которых с раннего возраста в доме могут подстерегать неприятные сюрпризы.

Маленькие дети всегда любопытны, им интересен окружающий мир, который они всё время исследуют. А как известно, один из самых действенных способов познать мир — это получаемый опыт. Однако для того, чтобы опыт малыша был положительным и не оставил негативных воспоминаний, необходимо сделать дом безопасным для ребёнка.

Статьи по теме Как сделать кухню комфортной для ребёнка: идеи и советы 5 советов: как оформить комнату творческого ребёнка

Что представляет в доме опасность для ребёнка и какие меры необходимо предпринять

Если принять меры предосторожности своевременно, дом будет безопасным для малыша. Для этого родителям необходимо проверить и подготовить каждое помещение.

Комоды, шкафы и стеллажи

Во-первых, вся высокая и тяжёлая мебель должна быть надёжно закреплена. Это не позволит ей опрокинуться, если любопытный малыш решит вскарабкаться на стеллаж или залезть на комод.

Во-вторых, дверцы шкафов должны быть закрыты на специальные пластиковые скобы, которые ребёнок не сможет открыть. Закрывать необходимо дверцы всех шкафов, особенно в кухне и ванной комнате, поскольку там может храниться бытовая химия.

Розетки и удлинители

Удлинители и провода представляют опасность для всех, поскольку можно случайно зацепить кабель и упасть или опрокинуть подключенные устройства.

А вот розетки опасны в большей степени для детей, которые ещё не умеют с ними правильно обращаться. Розетки в доме, где есть маленький ребёнок, должны быть безопасны, например, можно установить специальные розетки с плоской лицевой панелью, как у Legrand.

Двери

На дверях нужно установить специальные запоры, чтобы ребёнок не мог прищемить пальчики. Если двери имеют стеклянные вставки, важно, чтобы на стёклах имелись яркие наклейки, как это делают в торговых центрах, чтобы привлечь внимание к стеклянному полотну.

Петли от занавесок и шнуры от жалюзи

Пока ребёнок маленький, лучше отказаться от петель и подхватов для штор. Это касается и жалюзи, поскольку малыш может запутаться в их верёвках. Обычные жалюзи лучше заменить на бумажные жалюзи «Шоттис» от ИКЕА . Они также блокируют яркий солнечный свет, и для регулировки в них применяют не верёвки, а специальные зажимы. Установить такие жалюзи на окнах можно самостоятельно за 15 минут, так как крепятся они на липучках и ничего сверлить не придётся.

Перепады температуры воды

Магистрали подачи воды в наших домах неидеальны, и часто случаются как перепады температуры воды, так и изменение напора её подачи. Избежать этих недостатков можно установив сантехнику со встроенным термостатом, как у марки Grohe, которая разработала специальную технологию TurboStat. Эта технология позволяет регулировать температуру и напор воды, что навсегда избавит от необходимости уворачиваться от прохладной или слишком горячей воды в душе.

Окна вызывают особый интерес у детей, поэтому они должны быть установлены надёжно. Не менее важно, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть раму — следует использовать специальные модели со съёмными ручками или защитить окна от открывания специальными замками. Окна подобного рода можно заказать в компании «Евростиль сервис».

Также в продаже есть блокираторы окон, которые запирают рамы.

Кухонное оборудование

Кухня — самое опасное место для малыша, поскольку в ней присутствует оборудование и сложные механизмы. Лучше всего не допускать нахождения ребёнка на кухне без присмотра, но на всякий случай необходимо предусмотреть следующие меры безопасности:

все дверцы шкафов должны быть закрыты на специальные блокираторы от детей;

мобильное оборудование (электрический чайник, тостер и т. д.) необходимо отключить от сети и разместить приборы вне зоны досягаемости ребёнка;

на панели варочной плиты должен быть включён режим защиты от детей, это же касается духового шкафа;

если у вас газовая плита с ручными регуляторами, необходимо их закрыть специальными крышками, которые не дадут возможности малышу случайно включить подачу газа;

варочную поверхность необходимо закрывать после каждого использования, сейчас многие производители оснастили подобными крышками свои плиты.

Ребенок — это самое большое счастье в семье, поэтому важно, чтобы счастье жило в безопасном и уютном доме.

Читайте также:

Будущее уже здесь: как оформить интерьер в стиле дома героини сериала Extant

Кухня в морском стиле: реальный проект

3 лучшие работы финалистов конкурса от Legrand и BTicino