Как правильно родителям реагировать на конфликты при воспитании детей

Осознанного воспитания не существует. Это педагогическая фикция советских времен, что есть воспитание в голом виде, оторванное от семьи и от окружения. Семьи воспитывают своим примером, духом семьи. А все воспитательные постулаты, оторванные от духа семьи, не укореняются. Семья действует как единое целое. То есть отец и мать изливаются в детей разными своими чертами, иногда лучшими, иногда худшими, но изливаются без остатка. Тот, кто проводит с ними больше времени, изливается и отпечатывается в детях больше.

Очень хорошо, когда муж любит жену больше детей. И жена любит мужа больше, чем детей. Тогда дети растут в атмосфере родительской любви, нет ссор, нет тлеющей ненависти. В таких случаях родители всегда действуют заодно. Нет качелей. Нет дружбы против мамочки и дружбы против папочки. Слов «твоя мать такая-то!» или «твой папочка, конечно, опять в своем репертуаре». Дети не любят психологических игрищ. У детей создается ощущение светлого, внятного, с расставленными приоритетами детства. Дети вырастут и уйдут в другие семьи. Вы же останетесь с мужем или с женой.

НЕ ДРУЖИТЕ ПРОТИВ РЕБЕНКА

Есть и иное искушение. Страшное. Выкинуть проблемного ребенка из семьи. Стряхнуть его на руки бабушке, отдать в колледж с общежитием, в другой город отправить с мотивировкой: с глаз долой, из сердца вон. Пусть его жизнь обтешет. Обычно такое искушение начинает преследовать родителей после 15 лет. Они почти физически начинают ненавидеть трудных детей, которых вчера еще любили и которые недавно еще были такими пупсиками. Вчера был медвежонок, а сегодня медведь, который сморкается в шторы, грубит, сутками сидит в компьютере, не понимает никаких слов и т. д.

И вот в родителях включается нечто такое, как у хомяков, которые прогоняют свое потомство примерно через три недели после его рождения. И горе, если детям некуда будет убежать из клетки: взрослые хомяки их попросту убьют. Все, кто разводил хомячков, знает этот момент.

У людей тоже бывают похожие процессы. Они не понимают, что после 15 лет дети нуждаются в родителях еще больше, чем до 15, но эта любовь уже сложная, с изломами, непростая взрослая любовь. Муха в эти годы кажется слоном, а ерундовые проблемы — огромными. И кровь кипит, и глупые ошибки. Обычно эта любовь во многом повторяет те непростые отношения, которые и у нас бывали с нашими родителями, и тут важно поймать ошибку, если такая ошибка была.

Семья — я абсолютно в этом убежден — должна быть всегда вместе. До момента, пока ваш ребенок сам не уйдет от вас, основав уже свою семью. А до этого момента надо жить всем вместе, единым целым. Как в Библии: «И оставит человек отца и мать своих, и прилепится к жене своей, и будут двое едина плоть».

Мы же стараемся отлепить от себя ребенка — да еще трудного, да еще такого, которого мы сами ничему не научили… Родители, даже если им очень тяжело, не должны дружить против ребенка, даже если он в 15–16–17 лет будет разносить дом вдребезги. Нельзя науськивать отца на сына или на дочь, как это нередко делают мамы в состоянии острой беспомощности.

«Иди, ты же мужчина! Разберись со своим сыном! Он на меня орет, он в меня кинул чем-то! Он… он…» И отец летит, и начинаются вопли, и хлопают двери, и разлетается посуда.

Есть и другой тип житейской пендельгогики. Когда обессиленная мама гоняется за детьми с воплями «твою мать!», лишь потом понимая, что мать-то в общем-то она. У меня есть серия книг «ШНыр» — она об этом. И практически в каждой семье бывают такие моменты.

ИМ НУЖНО ПОМОЧЬ

Очень важный и радостный момент, когда дети начинают помогать друг другу и дружить друг с другом. Не мешайте этой дружбе, не ревнуйте к этой дружбе. Мамам иногда нравится замыкать все связи на себя. Это ошибка. Получается, как в условной банановой республике, где во всем виноват только президент. Бомж на улице спит — президент его на улицу положил. Слон в зоопарке сдох — опять президент его не покормил.

Часто бывает, что дети в конфликте друг с другом, а родитель — нечто вроде вечного виноватого за все происходящее. «Скажи ему, чтобы не дрался! Убери своего сына! Скажи своей дочери, чтобы не трогала мои вещи!» Конфликты — вещь неминуемая, но старайтесь не быть семейным полицейским. Всячески поощряйте любые формы взаимозаботы, любви, дружбы, не замкнутые на вас лично. Вы не должны быть единой пересадочной станцией метро, где всегда толкучка. Вы когда-нибудь умрете, и едва ли в ваши планы входит, чтобы ваши дети в первый и последний раз встретились на ваших похоронах. Не мешайте им дружить, учите их дружить и помогать. Пусть вместе ходят куда-то. Забирают друг друга из школы. Не допускайте гнева. В семьях, где все перегружены, родительский гнев всегда вызывает гнев детский, и температура быстро подскакивает до реакторных значений. Будьте спокойны и умны, насколько это возможно. И никогда не кричите на подростков. В гневе никакие правильные слова не работают.

Придумывайте себе варианты защиты от собственного гнева. Например, ловите моменты, когда гнев возникает (несделанные уроки, непослушание, грубость, какая-то особая дразнящая вас интонация). Если вы поймаете этот момент, сдержаться будет легче. Придумайте юмористические названия вещам, которые вас сердят, и своим состояниям тоже. Например, «сморкание в шторы», «ночные поплакушки над уроками». Если видите, что раздражаетесь, срочно начинайте глубоко дышать или бегайте вокруг квартала, как папа в книге Вестле «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик», но никогда не оставайтесь рядом с ребенком, который вас сердит. Уйдите в другую комнату или сделайте двадцать приседаний или отжиманий — агрессия хорошо переводится в физкультуру.

Разговаривайте с ребенком как можно больше, пока вы спокойны и он спокоен — это помогает перекинуть мостик и не потерять контакт. И не бойтесь искренно хвалить. Празднуйте самые крошечные успехи! Если вы поменяете свое поведение, ребенок тоже его поменяет, но не сразу, а через время. Но это обязательно произойдет.

ОБ АВТОРЕ

Филолог и писатель, автор более 30 книг. Основные книжные серии: « Таня Гроттер », «Мефодий Буслаев», «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.

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