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Тереза Мэй поздравила Кейт и Уильяма с рождением третьего ребенка
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Тереза Мэй поздравила Кейт и Уильяма с рождением третьего ребенка 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила в понедельник принца Уильяма и его супругу Кэтрин с рождением третьего ребенка. Об этом глава правительства написала в Twitter.
"Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским в связи с рождением их третьего ребенка, мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем", — отметила премьер-министр.
В понедельник в 11:01 (13:01 мск) Кейт Миддлтон родила мальчика весом 3,8 кг. По информации Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
У больницы сейчас находятся сотни людей, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям с ребенком на руках появятся на крыльце роддома. Лучшие места напротив родильного отделения заняли десятки журналистов с теле— и фотокамерами.
Это третий ребенок пары — в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 — девочка Шарлотта. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя по традиции должно быть объявлено через несколько дней.
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Женский форум
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