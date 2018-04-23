Тереза Мэй поздравила Кейт и Уильяма с рождением третьего ребенка

"Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским в связи с рождением их третьего ребенка, мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем", — отметила премьер-министр.

В понедельник в 11:01 (13:01 мск) Кейт Миддлтон родила мальчика весом 3,8 кг. По информации Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

У больницы сейчас находятся сотни людей, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям с ребенком на руках появятся на крыльце роддома. Лучшие места напротив родильного отделения заняли десятки журналистов с теле— и фотокамерами.