У принца Монако Андреа Казираги и Татьяны Санто-Доминго родился третий ребенок

Третий ребенок сегодня родился не только у принца Уильяма и Кейт Миддлтон , но и в семье принца Монако Андреа Казираги. Зарубежные издания сообщили, что он и его жена Татьяна Санто-Доминго поприветствовали второго сына. Новорожденного малыша назвали в честь отца принцессы Каролины — Максом Ренье.

Напомним, что первый сын у Андреа и Татьяны родился в 2013 году. Влюбленные назвали мальчика Сашей. В августе того же года новоиспеченные родители отметили свадьбу. В 2015-м Андреа и Татьяна стали родителями девочки Индии.

В Сети ходят слухи, что и у Шарлотты Казираги скоро родится второй ребенок. Принцесса беременна от своего жениха Димитрия Рассама, за которого должна выйти замуж летом. По данным СМИ, представительница монархии находится на 4-5 месяце беременности.