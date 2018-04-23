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У принца Монако Андреа Казираги и Татьяны Санто-Доминго родился третий ребенок
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У принца Монако Андреа Казираги и Татьяны Санто-Доминго родился третий ребенок 

Журнал ОК! 51 минуту назад
Третий ребенок сегодня родился не только у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, но и в семье принца Монако Андреа Казираги. Зарубежные издания сообщили, что он и его жена Татьяна Санто-Доминго поприветствовали второго сына. Новорожденного малыша назвали в честь отца принцессы Каролины — Максом Ренье.
Напомним, что первый сын у Андреа и Татьяны родился в 2013 году. Влюбленные назвали мальчика Сашей. В августе того же года новоиспеченные родители отметили свадьбу. В 2015-м Андреа и Татьяна стали родителями девочки Индии.
В Сети ходят слухи, что и у Шарлотты Казираги скоро родится второй ребенок. Принцесса беременна от своего жениха Димитрия Рассама, за которого должна выйти замуж летом. По данным СМИ, представительница монархии находится на 4-5 месяце беременности.
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