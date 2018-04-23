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Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона
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Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон доставлена в роддом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини и ее супруга, принца Уильяма.
Отмечается, что Кейт Миддлтон на ранней стадии схваток поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне, куда она добралась на машине в сопровождении супруга. Напомним, в этой же клинике у пары родились в 2013 году сын Джордж и в 2015 году дочь Шарлотта.
О рождении третьего ребенка будет объявлено не только традиционным способом, но и с помощью интернет-технологий. Врачи подпишут документ с указанием времени появления на свет ребенка, а также его веса и пола. Затем документ на деревянной подставке будет выставлен перед официальной резиденцией британских монархов, Букингемским дворцом.
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