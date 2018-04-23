Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона 

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон доставлена в роддом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини и ее супруга, принца Уильяма.
Отмечается, что Кейт Миддлтон на ранней стадии схваток поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне, куда она добралась на машине в сопровождении супруга. Напомним, в этой же клинике у пары родились в 2013 году сын Джордж и в 2015 году дочь Шарлотта.
О рождении третьего ребенка будет объявлено не только традиционным способом, но и с помощью интернет-технологий. Врачи подпишут документ с указанием времени появления на свет ребенка, а также его веса и пола. Затем документ на деревянной подставке будет выставлен перед официальной резиденцией британских монархов, Букингемским дворцом.