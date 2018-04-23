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В Хорошево-Мневниках для малышей выступили юные музыканты
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В Хорошево-Мневниках для малышей выступили юные музыканты 

Управа района Хорошево-Мневники 45 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Дошкольное отделение «Солнышко» школы № 1515 района Хорошево-Мневники встречало молодых исполнителей. На протяжении четырех лет дошкольное отделение сотрудничает с музыкальной школой имени Андреева в рамках реализации городского проекта «Классическая музыка — детям».
— Малыши с удовольствием слушали музыку и с большим интересом включались в познавательную беседу о музыкальных инструментах, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Дети тепло и радостно принимали исполнителей. В заключение встречи ведущая концертной программы пригласила детей на обучение в детскую музыкальную школу. (ск)
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