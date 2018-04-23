В Хорошево-Мневниках для малышей выступили юные музыканты

Дошкольное отделение «Солнышко» школы № 1515 района Хорошево-Мневники встречало молодых исполнителей. На протяжении четырех лет дошкольное отделение сотрудничает с музыкальной школой имени Андреева в рамках реализации городского проекта «Классическая музыка — детям».

— Малыши с удовольствием слушали музыку и с большим интересом включались в познавательную беседу о музыкальных инструментах, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

Дети тепло и радостно принимали исполнителей. В заключение встречи ведущая концертной программы пригласила детей на обучение в детскую музыкальную школу. (ск)