В Италии впервые без суда зарегистрировали ребенка у гомосексуальной пары

РИМ, 23 апр — РИА Новости Сергей Старцев . Мэр североитальянского города Турина Кьяра Аппендино в понедельник официально зарегистрировала в коммунальной службе по учету населения родившегося на территории Италии ребенка, родителями которого согласно выданным документам значатся две матери.

Это первый подобный случай в истории Италии, поскольку ранее регистрация приемных или биологических детей гомосексуальных пар проводилась местными властями только после соответствующего решения суда.

"Это первый ребенок, родившийся в Италии от двух мам, который с момента рождения является сыном обеих матерей. Мы благодарим мэра Аппендино и всех тех, кто в эти годы боролся за признание прав, которые должны принадлежать всем", — заявила одна из матерей зарегистрированного мальчика Кьяра Фольетта, которая является членом городского совета Турина от Демократической партии

Кроме того, в коммунальной службе по учету населения в понедельник были зарегистрированы еще трое детей, родившихся за границей. Речь идет о двух близнецах, родителями которых значатся двое мужчин, и о ребенке, появившемся у пары лесбиянок.

В июле 2014 года Римский суд по делам несовершеннолетних впервые в истории Италии признал право за одним из партнеров в гомосексуальной паре на усыновление биологического ребенка своего супруга. Тогда речь также шла о двух лесбиянках, которые зарегистрировали брак за пределами Италии и вместе воспитывали пятилетнюю биологическую дочь одной из женщин.