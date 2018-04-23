Михаил Лабковский: «Чему учить ребенка?»

Михаил Лабковский : «Чему учить ребенка?»Для начала поймите главную вещь: цель родителей — не воспитать «достойного человека», который хорошо подчиняется и приносит пользу обществу. Ваша миссия — сделать все, что от вас зависит, чтобы ребенок в будущем смог обходиться без вас. Это элементарный закон природы: пернатые учат птенцов летать, чтобы последние смогли покинуть гнездо, леопарды — охотиться, чтоб отпрыски сами могли добывать себе пищу. Более того — когда слоненок достигает определенного возраста, вся стая выпихивает его одного, бедного, в саванну. Он плачет, просится к маме, у всех сердце разрывается… А стая взрослых разворачивается и уходит. Если этого не сделать, малыш просто не выживет. Не научится добывать себе еду и защищаться. 1 Биологический смысл воспитания — это помочь молодой особи стать самостоятельной. Мы несильно отличаемся от своих предков-приматов, однако многие родители делают все, чтобы ребенок оставался зависимым. Они лишают его возможности выбирать. Они заставляют его подчиняться, быть «удобным», послушным. В итоге вырастает человек, который не может ничего сделать сам. Не способен заработать денег, построить нормальную семью, да и просто жить своей жизнью. Давайте научимся больше не повторять этих ошибок.

2 Свобода выбора как можно раньше. «Что ты будешь на завтрак?» — именно с этого должно начинаться утро. Ребенок, который с детства приучен делать выбор в самых элементарных вещах, вырастает в личность, которая по жизни способна считаться с собой и со своими желаниями. Когда вы идете с ребенком в магазин, позвольте ему самостоятельно выбрать одежду. Конечно, какие-то ограничения должны быть. Например, на завтрак нельзя есть шоколадки, а если вы пополняете гардероб на лето, нет никакого смысла покупать пуховик. Обговаривайте, из чего малыш может выбрать, а сам выбор пусть остается за ним.

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3 «Карманные» должны быть. У ребенка должна иметься некая сумма денег, которую он может потратить на свое усмотрение. Эта сумма не должна меняться (потратил все за пару дней — жди следующей недели), и не должна тратиться на каждодневные нужды (проездной, еду и так далее). Это деньги на развлечения, подарки самому себе и тому подобное. Не надо играть с ребенком в игры, типа «пропылесосишь — получишь карманные». Это его личные средства, он имеет на них право.

4 Право на личное время. Я нередко видел в своей консультации людей, которые были когда-то «заорганизованными» детьми. С утра у них каратэ, вечером музыка, а дальше уроки. Из таких детей вырастают взрослые, которые сами себе неинтересны. Они чертовски одиноки, потому что не способны остаться наедине с самими собой. Как результат, они вечно цепляются за других людей. Их ежедневник переполнен делами, а жизнь стремительно проносится мимо. Они подчас даже не понимают, что им надо. У ребенка должно быть хотя бы 2 часа в день, когда он не занят ничем. И он может распоряжаться этим временем на свое усмотрение.

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5 Никакого «физического воспитания». Ни-ко-гда. Я не раз уже говорил, что если вы бьете ребенка, вы ломаете его психику. И помимо прочего, вы пытаетесь внушить ему какую-то идею через боль или через унижение. То есть, если бить наследника, скажем, за то, что он сбежал из школы, он не поймет смысл своего проступка (все перепугались, учительница обзвонила больницы, а папа с мамой полицию). Он будет думать, что в системе взаимоотношений со взрослыми его могут ударить за некую провинность. А смысл, вред, который он нанес своим поведением, так и останется для него недоступным. Из детей, которых в детстве били, вырастают, как правило, либо жертвы, либо агрессоры. Одни понимают любовь только через боль. Вторые мстят всему миру за свое тяжелое детство. Вам же такая перспектива не очень нравится, да?

6 И напоследок: любите ребенка. Показывайте ему свою любовь при каждом удобном случае. Обнимайте, целуйте, говорите ему, что вы его обожаете. Даже тогда, когда он провинился и вы его наказываете («твой поступок был плохим, но я все равно тебя люблю»). Не скупитесь на эмоции. Родители прививают малышу не только самостоятельность, но еще две очень важные вещи: это любовь к себе и базовое доверие к миру. А это, пожалуй, самые важные составляющие счастья. О том, как правильно наказывать детей, как помочь им готовится к экзаменам, как сориентировать их по жизни мы будем говорить на публичной консультации « (Не) детский вопрос: как вырастить счастливого ребенка» 10 мая в Москве.