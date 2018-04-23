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В Пермском крае собака искусала четырёхлетнего мальчика
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В Пермском крае собака искусала четырёхлетнего мальчика 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Собака искусала четырёхлетнего мальчика. Инцидент произошёл в ЗАТО Звёздный, сообщает издание 59.ru.
Ребёнок гулял с мамой и младшей сестрой во дворе дома. С ними был домашний питомец семьи –такса. По словам матери мальчика, неожиданно к таксе подбежала чёрная собака. Женщина успела сказать сыну, чтобы он отошёл, но ребёнок наклонился к псу и тот бросился на него.
«Ребёнок был весь в крови. Я закричала, схватила сына. Стала вызывать скорую помощь. Муж выбежал, погнался за этой собакой, но догнать не смог. Нас с ребёнком увезли в больницу в Пермь. Раны пришлось зашивать под местным наркозом. Это болезненная процедура. Сын был напуган», — рассказала Алёна. — «Эта черная собака уже не первый раз срывается с цепи. До этого она бегала с цепью, про нее даже в соцсетях писали. За два дня до нападения владельца пса посадили на десять суток, он выйдет только через несколько дней. А его супруга пьет. Собаку они держат на даче, не следят за ней, кормят раз в день. Она практически одичала». По словам волонтёров, животное действительно было в запущенном состоянии. Сразу же после инцидента его забрали в приют и за несколько дней нашли для него новых хозяев.
«Собака абсолютно адекватная и беспроблемная, сейчас она в безопасности. Псу строят новый вольер, животное скоро кастрируют. Наконец-то, он будет питаться нормальной пищей», –рассказали волонтёры в социальной сети.
Мама пострадавшего ребёнка подала заявление в полицию. Сейчас стражи порядка проверяют обстоятельства происшествия.
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