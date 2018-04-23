Мой новорожденный малыш — в норме!

Волнения, которые вы испытывали все 9 месяцев беременности, подошли к концу, ваш малыш появился на свет! И, конечно, вы хотите убедиться, что с ним все в порядке и он абсолютно здоров. Какие нормы для новорожденного необходимо принимать в расчет?

Внешние критерии зрелости малыша

Первое, что принимает во внимание врач-неонатолог при оценке состояния родившегося малыша, — это срок его рождения. Новорожденный считается доношенным, если он появился на свет в период с 37 по 42 неделю беременности, при этом срок беременности определяется с первого дня последней менструации женщины. Если роды произошли ранее указанного срока — ребенок считается недоношенным, что может привести к серьезным проблемам с его здоровьем. Недоношенный ребенок Примерно 6-8% от общего числа новорожденных можно отнести к недоношенным — появившимся на свет, начиная с 22 и по 37 неделю беременности (если быть точными, 36 недель и 6 дней). Вес таких детей колеблется от 500 граммов до 2,5 килограммов (при норме веса для новорожденного от 2,5 до 4,5 килограммов). Такие малыши сразу после рождения сталкиваются с рядом серьезных, порой угрожающих жизни проблем:

Недоразвитие внутренних органов и их систем, в том числе сердечно-сосудистой системы, дыхательной и мочеполовой.

Нарушение терморегуляции ребенка, а также проблемы с кожными покровами из-за их недоразвития.

Плохая сопротивляемость организма, что может приводить к его быстрому инфицированию.

Сложности в работе пищеварительной системы и недостаточная ферментация провоцируют повышенный метеоризм, срыгивание, неустойчивый стул.

Такие малыши жизненно нуждаются в специализированном профессиональном уходе и питании. Только квалифицированная помощь в сложный момент от рождения и до устранения всех признаков недоношенности поможет избежать потенциальных проблем со здоровьем, которые часто преследуют недоношенных детей:

Задержка умственного и речевого развития.

Значительное снижение иммунитета.

ДЦП различной степени проявления и различные двигательные нарушения.

Болезни суставов.

Проблемы со слухом, вплоть до тугоухости различной степени.

Рахит.

Для выживания и полноценного роста, а также дальнейшего развития таких малышей в родильном доме организованы палаты интенсивной терапии с комфортными и безопасными условиями. Рост, объем головы и грудной клетки новорожденного Нормы новорожденного ребенка по объему головы, грудной клетки и росту говорят о гармоничности его физического развития. Нарушения этих показателей могут свидетельствовать о наличии у малыша эндокринных патологий, проблем с центральной нервной системой или о проявлении наследственных генетических заболеваний. Нормой для новорожденных можно считать:

рост ребенка 45-56 сантиметров (среднее значение — 50 сантиметров);

окружность груди ребенка от 33 до 35 сантиметров;

окружность головы не должна превышать объем груди малыша более чем на 2-4 сантиметра, и составляет в среднем 33-37,5 сантиметров.

Цвет кожных покровов Зачастую синюшность кожи ребенка сразу после рождения пугает родителей, но для этого нет никаких причин. Первый вздох и насыщение крови кислородом должны привести к тому, что кожа малыша начнет розоветь, а синюшность может оставаться еще сутки только на кистях и ступнях. На вторые сутки из-за некоторых особенностей развития капиллярной системы кожа малыша может стать ярко-красной, но с течением времени краснота будет уходить и кожа станет обычного розоватого цвета. Мышечный тонус новорожденного Еще одним показателем, на который необходимо обратить внимание после рождения, является тонус мышц ребенка. Если малыша распеленать, то естественной позой для новорожденного являются слегка согнутые ручки и ножки, сжатые кулачки и голова, слегка прижатая к телу. Если ручки и ножки малыша полностью разогнуты и вы чувствуете его вялость или, напротив, голова запрокинута, ручки крепко прижаты к телу, а при попытке разогнуть их малыш плачет, все это свидетельствует о наличии неврологических проблем, которые требуют срочного вмешательства невропатолога. Источник фото: shutterstock.com Шкала Апгар

Каждый новорожденный малыш получает оценку по шкале Апгар — это оценка состояния его здоровья в первые 5-10 минут после рождения. Тестированию подвергается жизнеспособность малыша, считается сумма баллов по следующим критериям:

Сердцебиение — его частота и ритмичность (2 балла — более 100 ударов в минуту).

Цвет кожных покровов после того, как малыш сделал первый вдох (2 балла — цвет кожи розовый).

Мышечный тонус малыша (2 балла — ребенок демонстрирует активные движение конечностей).

Частота и глубина дыхания ребенка (2 балла — ребенок дышит глубоко и ритмично, громко кричит).

Рефлекторная возбудимость (2 балла — есть рефлекторные проявления (кашель, чихание, громкий крик, пяточный рефлекс)).

Оценочная шкала достаточно проста — 0 баллов означает полное отсутствие оцениваемого признака, 1 балл — проявление признака в средней степени, а 2 балла — вполне отчетливое проявление искомого признака. Норма для новорожденных по шкале Апгар, которая говорит, что состояние новорожденного не предполагает наличия серьезных патологий развития — 7-8 баллов. Если количество баллов меньше нормы — ребенок нуждается в дополнительном врачебном внимании.

Норма билирубина у новорожденного

Что такое билирубин? Это вещество, которое образуется в крови после распада кровяных телец — эритроцитов. Организм человека старается максимально быстро вывести это вещество из организма и с помощью печени провести очистку крови. Если говорить о новорожденном, то порой его печень не справляется с этой функцией в полном объеме и количество билирубина в крови начинает увеличиваться. Если этот процесс проходит в рамках нормы, то уровень билирубина постепенно начинает уменьшаться и уже на 4 день у новорожденного наблюдается его минимальный уровень. Норма билирубина у новорожденных на 5 день жизни составляет 5-21 мкмоль/л. Если механизм вывода билирубина из организма новорожденного нарушен, то возникает так называемая физиологическая желтушка новорожденных, которая в норме должна самостоятельно без применения какого-либо лечения пройти к возрасту полумесяца. В этой ситуации важен контроль за уровнем билирубина новорожденного со стороны медиков, их задача — убедиться, что физиологическая желтушка не перешла в патологическую.