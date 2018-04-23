Идеальные дети

Утверждения о правильности и неправильности касаются ведь не только матерей, но и детей. Где-то ведь в мире («Инстаграме») есть какие-то такие офигенные, идеальные дети с набором каких-то желательных качеств.

Я тут на досуге решила пофантазировать о том, что такое должны делать дети, чтобы стать идеальными. Думала, конечно, о своих спиногрызах, но получилось довольно занятно.

Во-первых, мне оказалось очень трудно придумать утверждения без частицы «не». Ну, т.е. мы чаще всего точно знаем, чего наши дети делать не должны: не должны сидеть много за компом, не должны ругаться и злиться, не должны грубить, не должны много есть сладкого или разбрасывать игрушки. А вот что должно быть вместо этого? И эти утверждения рождаются с трудом.

У меня они оказались очень забавными, про то, что дети должны контролировать своё поведение, должны грамотно распределять своё время, должны слышать меня с первого раза, должны поддерживать чистоту, должны любить читать, должны заботиться о других, должны тихо себя вести и т.д.

И вот когда я написала и вслух прочитала эти утверждения, то вдруг подумала, что, судя по описанию, ни хрена это не дети получаются, а очень даже взрослые, причём очень примерные и воспитанные взрослые. Даже мне тяжело быть такой, да и противно, если честно.

Из каждого утверждения росли такие забавные ноги рассуждений, про то, как я отношусь к этому на самом деле.

Так, например, утверждение про то, что дети всё должны понимать с первого раза, встретило внутри меня протест в вопросе: «А как тогда они будут слышать себя, если всегда будут некими локаторами-пеленгаторами для чужого мнения?» Или утверждение, что они должны всегда соглашаться с родителями, вызывает во мне негодование на тему, а как тогда они будут строить свою жизнь, если будут вечно слушать меня. И готова ли я всю жизнь подсовывать им решения для их жизни, чтобы они с ними соглашались.

Многие утверждения были прямо противоположными или невыполнимыми, но при этом они были в моей голове. То, что я съела, не прожевав, не почувствовав вкуса, приняв на веру. Теперь, когда я говорю это вслух, меня сворачивает от отвращения и почти тошноты, вызывает оторопь и неприятие. Но, только сказав это вслух, рассмотрев и подвергнув сомнению, я смогла развенчать эти утверждения.

И мне важно не «чтобы они обязательно читали», а чтобы проявляли любознательность, не «всегда со мной соглашались», а были в безопасности, не «играли тихо», а чтобы у меня была возможность побыть в тишине.

Оказалось, что в этих утверждениях очень много про меня, про мои потребности, чтобы мне стало с ними легче, чтобы наши отношения были в безопасности, чтобы было место для моих желаний. Это уже другая история, на фига мне заворачивать свои потребности и желания в такой кулёчек из детей и того, чего они мне должны. Но то, что это мало имеет отношения непосредственно к ним, — это факт. У кого-то может быть иначе, и это нормально.