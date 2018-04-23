Как выглядят мужчины до и после того, как стали отцами

Федерико Грилло, 34 года (верхнее фото)

«Когда мой сын родился, и адреналин отпустил, я почувствовал, как время замедлилось. Я держал сына на руках, и мне было так спокойно. Я знаю, что отцовство заставит меня стать ещё лучше для своей семьи».

Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) провёл 72 часа в родильном отделении одной лондонской больницы и снял там очень интересный проект — эмоции отцов до и после рождения их детей. В объектив его камеры попали шесть новоиспечённых пап, которые поделились своими эмоциями. Переживания на их лицах сменялись радостью, растерянностью и трогательной нежностью, и каждый из них с трудом подбирал слова, чтобы выразить свои чувства.

«Рождение моего ребёнка было более эмоциональным, чем я ожидал. Я почувствовал себя невероятно потрясающе, когда взял на руки сына, а он открыл глаза и посмотрел на меня. Радость переполняет меня, я хочу быть самым лучшим мужчиной для моей жены и ребёнка».

Гектор Адебамбо, 32 года

«Для меня отцовство — это естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и вот он наконец оказался здесь».

Том Чэппелл, 35 лет «Я уверен, что моя жизнь теперь поменяется, будут другие приоритеты. Раньше мы думали только о себе, а теперь станем заботиться о дочке».

Тоан Лам, 34 года

«Когда родился мой сын, в моей жизни всё перевернулось, пришло осознание, что я теперь ответственен за маленького человека. Осознать это — невероятный эмоциональный опыт. Я не могу описать это словами, но надеюсь, что фотографии покажут мои чувства».

Энди Уэст, 36 лет «Я мгновенно понял, что рождение ребёнка сильно изменит меня, в моей жизни появится ещё больше ответственности и ещё больше любви».