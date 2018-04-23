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Как выглядят мужчины до и после того, как стали отцами
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Как выглядят мужчины до и после того, как стали отцами 

Ридус 43 минуты назад
Фото: Ридус
Федерико Грилло, 34 года (верхнее фото)
«Когда мой сын родился, и адреналин отпустил, я почувствовал, как время замедлилось. Я держал сына на руках, и мне было так спокойно. Я знаю, что отцовство заставит меня стать ещё лучше для своей семьи».
Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) провёл 72 часа в родильном отделении одной лондонской больницы и снял там очень интересный проект — эмоции отцов до и после рождения их детей. В объектив его камеры попали шесть новоиспечённых пап, которые поделились своими эмоциями. Переживания на их лицах сменялись радостью, растерянностью и трогательной нежностью, и каждый из них с трудом подбирал слова, чтобы выразить свои чувства.
Педро Диего Фернандес, 34 года
«Рождение моего ребёнка было более эмоциональным, чем я ожидал. Я почувствовал себя невероятно потрясающе, когда взял на руки сына, а он открыл глаза и посмотрел на меня. Радость переполняет меня, я хочу быть самым лучшим мужчиной для моей жены и ребёнка».
Гектор Адебамбо, 32 года
«Для меня отцовство — это естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и вот он наконец оказался здесь».
Том Чэппелл, 35 лет  «Я уверен, что моя жизнь теперь поменяется, будут другие приоритеты. Раньше мы думали только о себе, а теперь станем заботиться о дочке».
Тоан Лам, 34 года
«Когда родился мой сын, в моей жизни всё перевернулось, пришло осознание, что я теперь ответственен за маленького человека. Осознать это — невероятный эмоциональный опыт. Я не могу описать это словами, но надеюсь, что фотографии покажут мои чувства».
Энди Уэст, 36 лет  «Я мгновенно понял, что рождение ребёнка сильно изменит меня, в моей жизни появится ещё больше ответственности и ещё больше любви».
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Женский форум
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