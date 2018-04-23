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Ким Кардашьян опубликовала новое семейное фото
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Ким Кардашьян опубликовала новое семейное фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Путешествие вместе с маленькими детьми может быть изматывающим, если, конечно, у вас нет частного самолёта и кучи помощников, как у Ким Кардашьян. В понедельник звезда реалити-шоу опубликовала в своём Инстаграме снимок, для которого позировали все члены её семьи: муж Канье Уэст и их трое детей Чикаго, Норт и Сейнт.
Вечеринка для пятерых, — прокомментировала фото Ким.
Канье Уэст, Ким Кардашьян с детьми
Это только вторая семейная фотография, которой поделилась с фолловерами Кардашьян. Первую знаменитость опубликовала на католическую Пасху. Тогда Ким призналась, что сделать кадр было очень тяжело: дети не хотели позировать и плакали. На новом кадре, кажется, все довольны.
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