Ким Кардашьян опубликовала новое семейное фото

Путешествие вместе с маленькими детьми может быть изматывающим, если, конечно, у вас нет частного самолёта и кучи помощников, как у Ким Кардашьян . В понедельник звезда реалити-шоу опубликовала в своём Инстаграме снимок, для которого позировали все члены её семьи: муж Канье Уэст и их трое детей Чикаго, Норт и Сейнт.

Вечеринка для пятерых, — прокомментировала фото Ким.

Канье Уэст, Ким Кардашьян с детьми

Это только вторая семейная фотография, которой поделилась с фолловерами Кардашьян. Первую знаменитость опубликовала на католическую Пасху. Тогда Ким призналась, что сделать кадр было очень тяжело: дети не хотели позировать и плакали. На новом кадре, кажется, все довольны.