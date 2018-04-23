Новорожденный сын Миддлтон спихнул с трона принца Гарри

Третий сын Кейт Миддлтон принца Уильяма заставил потесниться своих именитых родственников. В очереди на британский престол он подвинул своего родного дядю.

Кейт Миддлтон и Принц Уильям стали родителями в третий раз. Еще не известно имя ребенка, однако уже обсуждается вопрос, какой пункт в списке наследников на королевский трон займет новый член семьи.

Отметим, что первым в очереди на престол был и остается старший сын королевы Елизаветы Чарльз, принц Уэльский . На втором месте расположился счастливый отец новорожденного Принц Уильям.

На третьем старший брат малыша — четырехлетний Джордж, четвертый пункт принадлежит его старшей сестре, двухгодовалой принцессе Шарлотте. А вот пятым в очереди на престол стал сам новорожденный, спихнув при этом своего дядю принца Гарри на шестую строчку в очереди на трон.

Герцог Йоркский, Принц Эндрю, второй сын королевы, который при рождении был на втором месте в очереди, переместится на седьмое место, а его дочери Принцессы Беатрис и Евгения займут восьмое и девятое места соответственно.