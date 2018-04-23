Теперь трое. Какие льготы были бы положены Уильяму и Кейт, если они были бы москвичами

«Вечерка» рассказывает, какие бы льготы были положены новоиспеченным родителям, если бы они жили в Москве.

Сегодня в больнице святой Марии герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму сына. Пока неназванный новый член королевской семьи стал пятым в очереди престолонаследия, после принца Чарльза , принцев Уильяма и Гарри и своих родных брата — Джорджа — и сестры — Шарлотты. Если бы Кейт и Уильям проживали в Москве, то после рождения третьего ребенка они могли бы получить удостоверение многодетной семьи. Многодетной семьей считается семья, в которой воспитываются трое и больше детей до 16 лет. Если же если дети учатся, то возраст поднимается до 18 лет. Денежные выплаты Те, кто воспитывает троих или четверых детей, ежемесячно получают 1200 рублей как компенсацию в связи с ростом цен (стоимость выплат выросла с 1 января 2018 года). Также семьям выплачивается компенсация в размере 250 рублей на оплату телефона. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям составляет 1044 рубля. Ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения — 10000 рублей.

Если же королевская пара решила бы не останавливаться на трех наследниках, то кроме роста уже имеющихся пособий, могла бы получать ежемесячную компенсационную выплату на приобретение товаров детского ассортимента семьям, имеющим пятерых и более детей в размере 1800 рублей. Культурная программа Многодетные семьи бесплатно посещают зоопарк и по льготным ценам покупают билеты в музеи, на культурные и спортивные мероприятия. В большинстве музеев, подведомственных столичному Департаменту культуры, вход для детей, школьников, студентов очной формы обучения бесплатный, а стоимость входного билета для многодетного родителя не больше 250 рублей. Правила проезда Все дети до 16 лет (а если они учатся, то и до 18 лет) и один из родителей имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (за исключением службы такси). Кроме того, один из многодетных родителей может оформить разрешение на бесплатную парковку. Детский сад во дворце А еще они освобождены от платы за детский сад. Более того — ребят из многодетных семей принимают в первую очередь.

При желании родители могут открыть свой собственный, семейный детский сад. Они сами воспитывают, обучают, кормят и присматривают за детьми от двух месяцев до семи лет. Воспитателем становится один из родителей, для которого семейный детсад превращается в основное место работы: ему выплачивают зарплату. Питание также оплачивается из бюджета города. КСТАТИ

Многодетные и малообеспеченные семьи получают и адресную помощь, в том числе по электронным социальным сертификатам. Они могут сами выбрать и купить одежду, обувь, игрушки и другие вещи в магазинах, участвующих в программе. Впрочем, вряд ли эта услуга оказалась бы актуальной для герцогов. ИНСТРУКЦИЯ: Как правильно оформить удостоверение многодетной семьи Для оформления удостоверения вам понадобятся: — заявление; — документы, удостоверяющие личность обоих родителей или усыновителей, единственного родителя или усыновителя или опекуна (попечителя), с отметкой о месте жительства в городе Москве;

ЕСЛИ в документах, удостоверяющих личность, нет отметки о месте жительства в городе Москве, дополнительно представляется один из документов:

— единый жилищный документ; — домовая книга или выписка из нее; — копия финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения; — справка, выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежитие и так далее); — свидетельства о рождении детей; — документ жилищной организации о месте жительства детей в Москве; — фотографии обоих родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) размером 3 × 4; — свидетельство об установлении отцовства (при наличии). — документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя, если заявитель — единственный родитель. — справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы (школа, лицей и другие учебные заведения), если в семье есть дети старше 16 лет, учащиеся в школе; — решение (выписка из решения) об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), если заявитель опекун (попечитель); — свидетельство об усыновлении (удочерении) или вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), если заявитель — усыновитель; документ, подтверждающий факт воспитания ребенка в семье заявителя, если в семье воспитываются дети от предыдущих браков супругов или дети, рожденные до вступления в брак; — свидетельство о перемене имени, если кто-то из членов семьи менял ФИО. Как правильно подать документы на получение удостоверения многодетной семьи: — лично в любом из центров госуслуг «Мои документы»; — онлайн на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru

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