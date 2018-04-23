«Мужья сегодня есть, завтра нет»

Настю воспитывал папа, мамы не стало, когда ей было 10 лет. Мужское воспитание сказалось на характере девушки — отец научил её никогда не пасовать перед трудностями. Девушка родилась и выросла на Алтае, до 2009 года жила в Барнауле. Окончила по совету папы университет по направлению бухучёта и в студенческие времена работала в Союзе зернопереработчиков Алтая секретарём. Тогда Настя познакомилась со своим будущим супругом. Взрослый мужчина привлёк девушку, завязались отношения. Евгений был старше подруги на 18 лет.

«Мы были знакомы ещё со времен, когда я была студенткой. После окончания университета мы поженились, родилась дочь Соня. Мы планировали ребёнка, постепенно поняли, что готовы к детям. Я собой горжусь — стать мамой в 22 года и без чьей-либо помощи воспитать. Меня часто спрашивают про второго. Воспитайте сначала первого, не спящего от слова «совсем» первые полгода ребёнка без бабушек, нянь и помощников, мы поговорим», — рассказывает Настя SHE.

Через два с половиной года брак распался, сказалась разница в возрасте, прошла влюблённость. Настя не стала матерью-одиночкой, отец девочки всегда был рядом, помогал бывшей жене и дочке. Они общаются до сих пор, папа не исчез из жизни Сони, иногда они приезжают к нему в гости на Алтай.

До декрета Настя работала госслужащей и не хотела возвращаться на эту должность: слишком много рамок. Девушке хотелось перемен. Она встретила мужчину, в которого влюбилась, и уехала за ним в другой город.

«Мы встретились почти сразу после моего развода, прошло несколько месяцев, и вот он — познакомились на Алтае на отдыхе. Начали общаться. Жить на два города оказалось слишком сложно, и мой второй супруг поступил как настоящий мужчина — забрал нас с дочкой к себе в Новосибирск», — продолжает рассказ девушка.

Второй муж Насти принял дочку от первого брака, помог обосноваться в новом городе и поддерживал любые идеи заработка. Настя окончила курсы флористики и решила открыть магазинчик с цветами. Белые тюльпаны — любимые цветы девушки, а раньше были гвоздики, отец часто дарил их дочери.

«Не нужно много денег, чтобы открывать что-то своё. Я сняла подвальное помещение в доме, в котором жила, и собирала букеты. Помещение было небольшое, не было окон, прохладно, много воды, но мне было комфортно в своём подвальчике», — рассказывает Настя.

Если в работе дела шли хорошо, то в личной жизни снова разлад: супруги решили развестись. Девушка уклончиво ответила, что им просто стало некомфортно вместе. Особо не переживала, решение уже было принято.

«В разводе виноваты всегда двоё, и моя история — не исключение. Но ушла почему-то красиво я — с пакетом вещей, ребёнком и полукредитной машиной, с тем, с чём пришла в эту семью», — вспоминает Настя. Она ушла на съёмную квартиру, не хотела возвращаться в Барнаул к папе.

Лавка в подвале приносила доход, которого хватало, чтобы прокормить себя и дочь. Постепенно отношения с бывшим супругом наладились до дружбы, Соня по-прежнему считает его вторым папой. Все вместе они провели 6 лет.

Находиться в подвальном помещении Настя больше не могла, стала работать на дому. Не стало папы, и принять себя как человека без родителей и своего дома оказалось очень непросто.

«Идти дальше, зная, что возвращаться больше некуда, что больше тебя никто не ждёт и не поддержит, — это сложно. Посылая такие испытания, судьба проверяет нас на прочность, — делится девушка. — Наверное, это воспитание папы сказывается, но я всегда полагаюсь только на себя, у меня есть мои руки, мой талант, моя дочь, это меня вдохновляет и даёт силы, чтобы зарабатывать».

Настя подкопила немного денег, продала машину и рискнула. Девушка арендовала помещение в центре города и открыла цветочную лавку, о которой мечтала ещё со времён своего подвальчика. Настя считает, что на каждый товар найдётся свой купец, поэтому её не напугал рынок конкуренции. На улице, где располагается цветочная мастерская, находится ещё несколько магазинов, у каждого свой клиент.

«Я понимала, что могут быть убытки, но у меня ребёнок. Нельзя пасовать перед трудностями, жизнь продолжается», — говорит она.

Девушка считает, что, какими бы удачными браки ни были, всегда должен быть свой тыл. Жизнь непредсказуема — не только развод может разделить людей. «Ты всегда можешь остаться одна с ребёнком, и помимо того, что ты умеешь красить губы и покупать кружевное бельё, ты должна уметь ещё и заработать. Официант, повар — почему нет, если ты это умеешь, ты одна и никто тебе не помогает. Родители не вечны, мужья сегодня есть, завтра нет. Нужно рассчитывать на себя», — рассуждает девушка.

Работа в лавке помогла Насте постепенно встать на ноги и даже встретить любовь примерно через год после развода. Телефонный звонок обернулся новыми эмоциями, свиданиями и романтичными переписками, которые Андрей — возлюбленный Насти — хранит в телефоне до сих пор. Сейчас семья счастливо живёт в уютном загородном доме как с картинки. Дочь спокойно приняла нового человека и, по словам Насти, у них с Андреем очень доверительные отношения.

На вопрос, как объяснить Соне, почему у неё третий папа, Настя ответила, что не должна объяснять никому и ничего. «Это моя личная жизнь. Я не спрашиваю у дочери разрешения или одобрения. Когда у неё будет своя личная жизнь, она будет принимать решения сама. Я выбираю того, в ком уверена, что он будет хорошим другом моему ребёнку», — говорит Настя.

С появлением в их с дочерью жизни Андрея многое поменялось. В своих аккаунтах в соцсетях Настя пишет, что всё больше и больше у неё появляется желание не работать по выходным и проводить время дома с семьёй.

«Принять женщину с ребёнком — это зависит от степени мужественности мужчины, он должен отдавать себе отчёт в этом. Если у человека к тебе серьёзные намерения, то дети от предыдущих отношений никак не должны отпугивать», — считает Настя.

На 14 февраля девушка получила кольцо с предложением руки и сердца. Вместе пара чуть больше года.

«Будет ли третья свадьба? Я пока думаю насчёт этого. Мне она не нужна, если честно. Для семьи и отношений штамп в паспорте не обязателен, как показала практика», — ответила Настя корреспонденту.

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