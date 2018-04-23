Герцогиня Кэтрин родила еще одного наследника

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин стала мамой в третий раз. В 11.01 по лондонскому времени она родила шестого правнука королевы Елизаветы II и пятого претендента в очереди на британский престол. Не будем вас томить: это мальчик!

Третий ребенок супругов Кембриджских, весом 3,8 килограмма, появился на свет в том же госпитале, что и его старшие брат и сестра, — в частном крыле госпиталя святой Марии. Пол малыша не стал сюрпризом, ведь счастливый отец Уильям проболтался за несколько дней до рождения сына, сказав, что будет настаивать, чтобы ребенка назвали Джек.

Кстати, принц Уильям , по сообщению Букингемского дворца, присутствовал при родах. Он сопровождал супругу Кэтрин, которую доставили в госпиталь рано утром. Как и во время двух предыдущих родов, герцогиня находилась под наблюдением бригады врачей — а это 23 специалиста, включая двух врачей-гинекологов и трех анестезиологов. Третьи роды стали самыми быстрыми, они продлились чуть более 2 часов (тогда как принца Джорджа герцогиня рожала 10 часов, а принцессу Шарлотту — 2,5 часа).

Поклонники королевской семьи, которые за несколько недель разбили палаточный лагерь под стенами госпиталя, чтобы первыми поздравить супругов Кембриджских с радостным событием, ждут, когда Кэтрин и Уильям покинут стены, чтобы отправиться домой. По слухам, произойдет это уже совсем скоро!

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