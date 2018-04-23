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Принц Уильям с супругой показали новорожденного сына
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Принц Уильям с супругой показали новорожденного сына 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Покидая больницу, где мальчик в понедельник появился на свет, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения
Герцогиня и герцог Кембриджские Кэтрин и Уильям показали общественности своего новорожденного третьего ребенка.
Покидая больницу святой Марии, где мальчик в понедельник появился на свет, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения. После этого супруги поместили малыша в автомобильную переноску и уехали на Land Rover вместе с охранником в Кенсингтонский дворец.
В больницу герцогиня попала со схватками утром в понедельник, около 10:20 мск. Ребенок весом 3,8 кг появился на свет в 13:01 мск.
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