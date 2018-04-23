Принц Уильям с супругой показали новорожденного сына

Покидая больницу, где мальчик в понедельник появился на свет, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения

Герцогиня и герцог Кембриджские Кэтрин и Уильям показали общественности своего новорожденного третьего ребенка.

Покидая больницу святой Марии, где мальчик в понедельник появился на свет, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения. После этого супруги поместили малыша в автомобильную переноску и уехали на Land Rover вместе с охранником в Кенсингтонский дворец.

В больницу герцогиня попала со схватками утром в понедельник, около 10:20 мск. Ребенок весом 3,8 кг появился на свет в 13:01 мск.