Главные мифы о педприкорме

Педагогический прикорм — очень легкий и хорошо работающий способ познакомить малыша с взрослой пищей. Никаких пюре и брокколи на пару: ребенку дают микродозы продуктов, которые ест сама мама. Нет определенного порядка «ввода» овощей и каш, нет замены кормлений грудью, норм и граммов — только естественный пищевой интерес малыша. Итак, с какими мифами вам точно придется столкнуться, если вы решитесь на педприкорм?

«Ребенок обязательно подавится»

Если делать все по правилам, нет. Педприкорм начинают дозами размером с рисинку, которые мама еще и разминает пальцами. Таким образом малыш в полной безопасности знакомится с новыми вкусами и текстурами, быстро учится жевать (!), и только потом размер порций очень медленно увеличивается.

«Можно давать вообще все и с любого возраста»

У старта педприкорма есть жесткие критерии — ребенок может сидеть с минимальной поддержкой, уверенно держит голову, активно интересуется пищей, у него угас рефлекс выталкивания языком. Как правило, это происходит после полугода, хотя некоторые уникумы готовы пробовать новое уже в пять месяцев. И нет, давать абсолютно любые продукты нельзя: включаем здравый смысл. Под запретом фастфуд, полуфабрикаты, промышленные соусы и сладости, а главное, потенциальные мощные аллергены. Это коровье молоко, арахисовое масло, мед, экзотические морепродукты.

Детям до 2-3 лет категорически нельзя давать орехи и твердые мелкие кусочки пищи

«Педприкорм только для грудничков»

Это не так. Педагогический прикорм можно с успехом практиковать и на смешанном или искусственном вскармливании. Но важно помнить, что пробы взрослой еды ни в коем случае не заменяют основное питание — а до года это или грудное молоко, или смесь.

«Это система для ленивых мам»

Педприкорм (как и все, что касается воспитания ребенка!) требует от мамы много сил и выдержки. Во-первых, малыша надо брать с собой за стол 4-5 раз в день и терпеливо отщипывать ему кусочки пищи. Во-вторых, после этого убирать хаос и бардак. В-третьих, изо дня в день давать отпор бабушкам и педиатрам, уверенным, что бедный кроха голодает.

«Ребенок не будет наедаться»

Важно помнить, что до года 80-90% процентов рациона малыша — грудное молоко или смесь. Именно они закрывают все его потребности в витаминах и калориях. Кроме того, педприкорм вовсе не означает, что ребенок до школы будет питаться микродозами. Порции постепенно увеличивают, и как раз примерно к году большинство детей начинают «хорошо кушать» (по мнению бабушек!).

«Или прикорм, или пюре. Мешать нельзя!»

Многие мамы успешно сочетают педиатрический и педагогический прикорм, и в этом нет ничего крамольного. Например, дома дают малышу пробовать блюда с общего стола, а в гости или поездки берут готовое питание. Мнение о том, что у ребенка формируется определенный тип пищеварения («для пюре» или «для кусочков») — ошибочное. Кроме того, на общем столе ребенку неминуемо встретятся полужидкие блюда — крем-супы, йогурты, протертые фрукты.

«Можно давать пробовать только один новый продукт в день»

На самом деле, три — за каждым приемом пищи. Опять-таки, речь идет о порциях размером с рисинку: малыш может съесть микродозу картошки, затем микродозу вареной курицы и закусить микродозой сыра. Будьте готовы к тому, что у ребенка есть собственный вкус, который может отличаться от вашего.

«Педприкорм ведет к дурным манерам»

Вообще-то одна из главных целей педприкорма — обучение правильному поведению за столом. Ребенку дают еду, только если он проявляет активный пищевой интерес, при малейших признаках насыщения или баловства его отправляют «на пол». Ребенок ест вместе со всеми членами семьи, учится орудовать вилкой и ложкой и привыкает к графику семейных трапез.

А с какими мифами о педприкорме сталкивались вы?