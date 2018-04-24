«Еще рано для арбузов!»: Ксению Бородину просят не давать дочери несезонные фрукты

Телеведущая Ксения Бородина обеспокоила своих поклонников, показав им свою младшую дочь, которая с аппетитом поедала арбуз. Небезразличные пользователи сети сочли, что столь ранними арбузами опасно кормить детей, и раскритиковали перекус семьи.

Телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина души не чает в своих детях, и, как и любая мать, готова на многое, лишь бы порадовать своих отпрысков. На днях звезда показала поклонникам свою младшую дочь Теону, которая с неподражаемым выражением лица взирала на огромную тарелку с нарезанными кусочками арбуза. И хотя радости девочки не было предела, поклонники с осторожностью и подозрением отнеслись к такому пропитанию.

Так, обеспокоенные пользователи сети напомнили теледиве, что сейчас еще весна и до сезона арбузов еще не скоро, а, следовательно, красная ягода искусственно выращена и опасна для детского организма. Сокрушенные почитатели выразили свою уверенность, что всему должно быть свое время, и уж точно не стоит подвергать риску здоровье ребенка ради краткого удовольствия отведать арбуза в апреле.

«Простите, а не опасно кормить детей такими арбузами?» «Мне кажется, что арбузы еще рано кушать, вроде они в августе появляются!» «Ксюша, сейчас же не сезон, вредно кушать арбуз» «Ох, это все выращенное на химикатах, и как детям даете…» «Ксеня, откуда у вас арбуз? Опасно детей кормить всякой химией, еще рано для настоящих арбузов!»

И тем контрастнее на фоне балования Теоны выглядит отношение Ксении к старшей дочери Маруси от первого брака теледивы с Юрием Будаговым. Ведь в то время, как младшую Бородина радует разными вкусностями, старшую Марусе достаются выговоры даже за четверки, что, впрочем, впоследствии вызывает у звезды чувство вины. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!