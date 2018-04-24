Счастье материнства

«Когда Бог хочет сделать человеку подарок, Он нередко заворачивает его в проблему» — эти слова американского психолога Брайана Трейси уже стали афоризмом.

Такая формулировка мне представляется не совсем удачной. Господь не прячет в проблемах Свои подарки, ежедневно щедро одаривая нас, посылая нам столько благ, что и не перечислить. Мы так привыкли к Его дарам, что не только не благодарим за них, но даже не замечаем, принимаем их как должное. Однако сама мысль довольно интересна вот в каком отношении: человек действительно может принять Божий дар за проблему.

Наглядный тому пример — незапланированная беременность. Женщина внезапно узнает, что готовится стать матерью. Что это? Конечно же дар Божий! Новый человек должен прийти в мир (ср. Ин. 16, 21), и Господь подает людям счастье материнства и отцовства. Сколько радости они испытают, замечая в новорожденном черты самых дорогих, родных людей.

А ведь в детях продолжается не только род людской, но и то «дыхание жизни», которое вдунул Творец в лице Адама, когда «стал человек душою живою» (Быт. 2, 7). Как бы ни был мал и беспомощен младенец, он, как и любой другой человек, — образ Божий. И такое важное дело — его взращивание, воспитание, заботу о нем Бог доверяет родителям.

Но выясняется, что они не планировали появление ребенка, и это для них проблема. Возникает искушение эту проблему «решить» — прервать беременность. И аргументы всегда находятся.

То брак не был зарегистрирован, а будущий отец сбежал от ответственности, оставив женщину. То будущие родители слишком молоды или, наоборот, уже немолоды. То карьера женщины на взлете, и она не готова ее бросить. То у семьи доход недостаточный, да и жилплощадь маловата. То будущие родители ведут такой образ жизни, какой не получится продолжать после рождения малыша, или в принципе детей не планировали. Список можно продолжать долго.

Всегда находится очень веская причина, когда речь идет об аборте. Людям кажется, что стоит только избавиться от беременности, как проблема исчезнет, и жизнь обязательно станет лучше, легче, полноценнее.

Наступает момент выбора, когда человек бесповоротно определяет свое, да и не только свое будущее. И в этот решающий миг необходимо думать не о том, что, возможно, принесет убийство нерожденного ребенка, а о том, чего оно наверняка лишит. И здесь нельзя не признать, что аборт никогда не решает проблему, но создает много новых.

Если будущие родители сохранят дитя, то с его появлением на свет у них будут новые трудности, но новых радостей у них будет гораздо больше. Трудно себе представить женщину, которая, глядя на своего играющего на площадке или идущего в школу ребенка, думала бы или говорила: «Зачем я его выносила и родила? Не стоило на это решаться. Аборт надо было сделать». Но есть множество женщин, которые все последующие годы глубоко раскаиваются в аборте, воспринимают его как величайшую ошибку и главное зло в своей жизни. Они очень хотели бы вернуться в прошлое и сделать иной выбор, но… уже поздно.

Аборт неизбежно приносит массу проблем не только духовных, но и вполне земных, начиная со здоровья несостоявшейся матери. Любой настоящий специалист в области медицины скажет, что искусственное прерывание беременности никогда не проходит без вреда и тяжелых последствий для всего женского организма. Подробный (и немалый!) перечень рисков можно получить у врачей. Пожалуй, самым горестным итогом аборта, особенно для нерожавшей женщины, может стать неспособность иметь детей в будущем. Ей останется только безутешно сожалеть о поспешном решении, не только лишившем жизни одного нерожденного ребенка, но и о невозможности испытать счастье материнства.

Аборт не может не отразиться на психике женщины и на состоянии всей семьи. Причина в том, что был сделан невозвратный шаг. В иных случаях, осознав совершенную ошибку, даже очень серьезную, можно молить Господа исправить допущенное зло и самому пытаться загладить последствия: например, попросить прощения у несправедливо обиженного человека, вернуть украденную вещь. Но в случае преднамеренного прерывания беременности ни сама женщина, ни повлиявшие на ее решение люди уже не в силах исправить ситуацию, возродить загубленную жизнь.

Даже если потом еще будут рождены дети, они будут другими, а тот человек уже мертв и не пройдет свой жизненный путь. Уже никто не услышит его детского радостного смеха, он не станет родителем, не принесет утешения своим родным, пользы обществу, стране или даже всему человечеству, как великие ученые, медики, святые, наконец. Господь с некой благой целью посылал его в мир послужить обществу своим талантом писателя, ученого, музыканта, врача, труженика села или стать молитвенником за народ, но те, кто был призван дать ему жизнь и заботиться о нем, нарушили Божие определение. С этим сознанием тяжело жить, и это настоящая проблема.

Мне вспомнился рассказ о женщине, которая из опасений остаться матерью-одиночкой сделала аборт на сроке, когда уже был известен пол ребенка. Жизнь ее не сложилась, она часто злоупотребляла алкоголем. Напиваясь допьяна, несчастная почти всегда твердила о том, что, если бы не сделала аборт, то сейчас у нее была бы большая девочка, любимая дочка… Страшная ситуация, но она вызвана решением, которое человек когда-то принял сам.